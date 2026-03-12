L'Iran et le Hezbollah frappent Israël en opération conjointe: des habitations touchées

L’Iran et le mouvement armé libanais Hezbollah ont mené dans la soirée du 11 mars 2026 une opération militaire coordonnée contre Israël, combinant tirs de missiles balistiques depuis le territoire iranien et salve de quelque 150 roquettes depuis le Liban. Des projectiles ont atteint des zones résidentielles dans le nord du pays, faisant plusieurs blessés.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont revendiqué dans un communiqué une opération « conjointe et intégrée » avec le Hezbollah, décrivant « un feu continu de cinq heures » visant plus de 50 cibles israéliennes, dont des bases militaires à Haïfa, Tel-Aviv et Beer Sheva. Selon le Jerusalem Post, l’armée israélienne a confirmé la simultanéité des tirs, signalant des missiles iraniens et des roquettes libanaises lancés en même temps vers le territoire national.

Des impacts sur des zones civiles dans le nord

L’organisation de secours United Hatzalah a signalé cinq blessés après qu’une roquette a frappé directement une résidence en Haute-Galilée, dont quatre personnes en état de choc. Les pompiers ont coupé l’alimentation électrique du bâtiment pour prévenir tout départ de feu. Un impact supplémentaire a été documenté sur une habitation dans la localité de Bi’ina, selon les services d’incendie israéliens.

Tsahal a confirmé dans un communiqué des « tirs de roquettes du Hezbollah vers des zones civiles du nord du pays ». Les missiles balistiques iraniens tirés vers le centre, le nord et le sud d’Israël ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne, rapporte le Times of Israel. Certaines roquettes libanaises dirigées vers des zones non habitées n’ont pas été interceptées, conformément aux protocoles du Dôme de fer.

Riposte israélienne sur Beyrouth et Téhéran

En réponse, Tsahal a annoncé des frappes « à grande échelle » sur les infrastructures du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, puis une nouvelle vague de bombardements sur Téhéran. Le porte-parole arabophone de l’armée, le colonel Avichay Adraee, a averti les habitants du quartier de Dahiyeh d’évacuer avant les frappes. L’armée israélienne a indiqué avoir atteint dix cibles du Hezbollah à Beyrouth, dont un quartier général du renseignement et plusieurs centres de commandement.

Le Hezbollah a revendiqué l’opération sous le nom « Al-Asf Al-Ma’koul » — la Tempête dévorante. Le groupe a déclaré avoir ciblé des localités dans un rayon de cinq kilomètres de la frontière libanaise, ainsi que des bases militaires israéliennes, en riposte aux frappes répétées d’Israël au Liban depuis la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué lors d’une frappe américano-israélienne le 1er mars.

Un haut responsable de la sécurité israélienne a averti, selon le site d’information Ynet, que le pays se trouvait « à la veille d’une campagne décisive au Liban », laissant présager une intensification prochaine des opérations sur le front nord.