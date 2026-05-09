Iran: Mojtaba Khamenei, guide suprême discret mais toujours au centre du pouvoir iranien

Mojtaba Khamenei, devenu Guide suprême de l’Iran après la mort de son père Ali Khamenei en 2026, continuerait d’exercer une influence déterminante sur les décisions stratégiques de Téhéran malgré son absence totale de la scène publique. Une enquête de CNN publiée le 8 mai affirme que les services de renseignement américains le considèrent comme un acteur central dans la conduite de la guerre avec Israël et dans les échanges indirects avec les États-Unis.

Âgé de 56 ans, le nouveau chef de la République islamique n’a plus été vu publiquement depuis son accession au pouvoir. Il aurait été grièvement blessé lors de la frappe qui a coûté la vie à son père. Le quotidien américain rapporte qu’il souffrirait notamment de brûlures au visage et qu’il aurait subi plusieurs opérations à la jambe.

Une influence maintenue malgré un isolement strict

D’après CNN, Mojtaba Khamenei poursuivrait ses consultations depuis un lieu tenu secret. Il n’utiliserait aucun moyen de communication électronique et ne transmettrait ses instructions qu’aux personnes autorisées à le rencontrer ou par l’intermédiaire de messages écrits.

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Les analystes américains estiment qu’il participerait toujours aux choix militaires et diplomatiques de l’Iran, alors que le pays fait face à une campagne de frappes qui a fragilisé plusieurs centres de décision. Une source citée par CNN nuance toutefois cette évaluation en indiquant que le Guide suprême ne serait joignable que de façon intermittente, ce qui pourrait limiter son implication directe dans certaines discussions.

Téhéran cherche à rassurer sur son état de santé

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré cette semaine à des médias d’État avoir rencontré Mojtaba Khamenei pendant plus de deux heures. Il s’agirait de la première confirmation publique d’un entretien entre le nouveau Guide suprême et un haut responsable depuis plusieurs semaines.

Le chef du protocole du bureau du Guide suprême, Maaeher Hosseini, a lui aussi affirmé devant des partisans que le dirigeant était « en bonne santé ». Après avoir démenti les informations sur ses blessures, il a reconnu qu’un éclat d’obus l’avait atteint derrière l’oreille.

La nomination de Mojtaba Khamenei à la tête de l’Iran, à la suite de la mort de son père, a constitué une rupture majeure pour la République islamique. Malgré les incertitudes entourant son état de santé, les évaluations américaines publiées cette semaine suggèrent qu’il continuerait à orienter les principales décisions du régime, aussi bien sur le front militaire que dans les négociations avec Washington.