L'Iran tire un missile balistique vers la Turquie : l'OTAN intervient pour l'intercepter

Un missile balistique lancé depuis le territoire iranien et se dirigeant vers l’espace aérien turc a été détruit mercredi 4 mars 2026 par les systèmes de défense antimissile de l’OTAN déployés en Méditerranée orientale. Le ministère turc de la Défense a confirmé l’incident dans un communiqué officiel publié sur X, précisant qu’aucune victime n’était à déplorer.

Selon Ankara, le projectile a traversé les espaces aériens irakien et syrien avant d’être détecté en approche du territoire turc. Les systèmes de l’Alliance atlantique ont neutralisé la menace en vol. Des débris de la munition d’interception sont retombés dans le district de Dörtyol, dans la province de Hatay, au sud de la Turquie, sans causer de dommages au sol.

L’OTAN engage ses défenses pour la première fois contre un tir iranien

L’interception marque une étape inédite dans le conflit en cours : c’est la première fois que les forces de l’Alliance atlantique interviennent directement pour neutraliser un missile tiré par Téhéran contre un État membre, depuis le déclenchement des opérations militaires américano-israéliennes contre l’Iran la semaine précédente. Ankara a averti qu’il « se réservait le droit de répondre à toute attitude hostile » envers son territoire.

La Turquie, membre de l’OTAN depuis 1952, accueille sur son sol plusieurs installations militaires de l’Alliance, dont la base aérienne d’Incirlik et un radar du système de défense antimissile balistique déployé en Europe. L’Iran n’a formulé aucun commentaire sur cet incident dans les premières heures.

Des frappes iraniennes qui touchent plusieurs pays de la région

Le tir en direction de la Turquie fait partie d’une vague de représailles iraniennes visant plusieurs pays de la région ce mercredi 4 mars. Le ministère de la Défense saoudien a annoncé l’interception de deux missiles de croisière dans la région de Kharj et de neuf drones dans son espace aérien. Les Émirats arabes unis ont signalé la neutralisation de trois missiles balistiques et de 121 drones, huit engins étant toutefois retombés sur le territoire émirati. Le Qatar a fait état de deux missiles de croisière et dix drones interceptés.

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé dans la nuit un site de stockage et de lancement de missiles balistiques à Ispahan, dans le centre de l’Iran. Les Gardiens de la Révolution ont affirmé exercer un « contrôle total » sur le détroit d’Ormuz, point de passage stratégique pour environ 20 % du commerce mondial de pétrole.

Ankara réclame le droit de répondre

Le gouvernement turc n’a pas précisé les mesures envisagées en réponse à ce tir. En France, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a annoncé mercredi que le président Emmanuel Macron avait convoqué un conseil de défense et de sécurité dans la soirée pour examiner la situation au Moyen-Orient, après avoir déployé le porte-avions Charles-de-Gaulle en Méditerranée et organisé des premiers vols de rapatriement de ressortissants français de la région.

La prochaine réunion du Conseil de l’Atlantique Nord, instance décisionnelle de l’OTAN, est susceptible d’être convoquée en session d’urgence pour évaluer les implications de cet incident sur la sécurité collective des membres de l’Alliance.