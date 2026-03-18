Maison-Blanche : Trump déplace le portrait d'Obama dans un escalier

Une vidéo publiée le 17 mars 2026 sur X par l’animateur de podcast Benny Johnson a relancé le débat sur les choix symboliques de Donald Trump à la Maison-Blanche : le portrait officiel de l’ancien président Barack Obama a été retiré du Grand Foyer, son emplacement traditionnel accessible aux visiteurs, pour être accroché à mi-hauteur d’un escalier de la résidence privée, une zone largement fermée au public.

Dans la vidéo, tournée lors des célébrations de la Saint-Patrick à la Maison-Blanche, Johnson filme le couloir d’escalier avant de cadrer le portrait, le qualifiant de « la chose la plus drôle ». La publication a dépassé les 2,2 millions de vues en quelques heures, suscitant des réactions divisées sur les réseaux sociaux.

Un remplacement chargé de sens

À l’emplacement qu’occupait le portrait d’Obama dans le Grand Foyer trône désormais une peinture de Donald Trump réalisée à partir d’une image prise dans les secondes suivant la tentative d’assassinat du 13 juillet 2024 à Butler, en Pennsylvanie. Le portrait de George W. Bush aurait également été déplacé hors de la vue du public, selon CNN.

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La galerie baptisée « Presidential Walk of Fame », installée par l’administration Trump, présente les portraits de l’ensemble des présidents américains, à une exception : Joe Biden, dont l’emplacement est occupé par une machine à signer automatique.

Une hostilité qui remonte à quinze ans

La tension entre Trump et Obama dépasse largement la question des portraits. Trump a été le principal promoteur du mouvement birteriste, qui remettait en cause la nationalité américaine d’Obama bien avant son entrée en politique. Lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche en 2011, Obama avait publiquement tourné Trump en ridicule devant les caméras du monde entier — un épisode que les deux camps n’ont jamais effacé de leurs mémoires.

Dès son premier mandat, Trump avait engagé un démantèlement méthodique des politiques conduites sous Obama : abandon de l’Affordable Care Act, sortie de l’accord de Paris sur le climat, retrait de l’accord nucléaire iranien que Trump qualifie de « deal horrible ». De retour à la Maison-Blanche depuis janvier 2025, il a poursuivi cette logique d’effacement sur le terrain réglementaire comme sur le terrain symbolique.

Du côté d’Obama, la discrétion a progressivement cédé la place à une opposition plus marquée. Le déplacement du portrait n’a donné lieu à aucun commentaire officiel de la Maison-Blanche à ce stade. Aucune règle fédérale n’encadre l’emplacement des portraits présidentiels, dont la disposition relève de la seule décision du président en exercice.