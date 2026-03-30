Maladies cardiaques: les dangers des aliments ultra-transformés pointés par des scientifiques

Une étude publiée dans la revue scientifique JACC: Advances et relayée ce 26 mars par divers médias, démontre que les produits ultra-transformés auraient un impact négatif assez important sur la santé cardiovasculaire. Les participants consommant en moyenne 9 portions par jour présentent un risque supérieur de 67% par rapport à ceux qui en consomment peu.

Pour parvenir à de tels résultats, les chercheurs ont suivi 6.814 adultes âgés de 45 à 84 ans, sans antécédents cardiaques. Ils ont analysé leur santé cardiaque et leurs habitudes alimentaires, en proposant des questionnaires sur une période de 12 ans. Les données ont ensuite été récoltées et croisées afin d’obtenir de la data fiable sur l’apparition d’infarctus, AVC et autres décès.

Les aliments ultra-transformés, mauvais pour la santé

Il s’est avéré que les personnes consommant jusqu’à 9 portions d’aliments ultra-transformés, par jour, présentent un risque supérieur de 67% de développer une maladie cardiaque à l’avenir. Plus spécifiquement, chaque portion supplémentaire quotidienne augmente ce risque d’environ 5,1%. Les aliments concernés seraient :

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le pain industriel,

les céréales sucrées voire très sucrées,

les plats préparés, riches en sel et en gras,

les sodas et autres snacks.

Des risques de mieux en mieux maîtrisés et connus

Ces aliments synthétiques sont travaillés à partir d’ingrédients ultra-transformés, riches en gras, en sel et autres additifs qui, sur le long terme, peuvent entraîner d’importants problèmes de santé. Ils pourraient aussi concerner l’inflammation ou le fonctionnement du microbiote intestinal, deux facteurs associés aux maladies cardiovasculaires.

Il est donc essentiel de prendre le temps de cuisiner des produits sains, naturels, bruts, riches en nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de l’organisme. Une prise de conscience s’opère d’ailleurs au sein de la société, avec de plus en plus le retour à des circuits courts et plus vertueux, plus sains que ce soit pour le corps mais aussi pour la planète, avec des produits certifiés bios.