Maltraitance au Sénégal : une centaine d'élèves américains retirés de l’American Dara Academy

Une centaine d’élèves américains ont quitté l’American Dara Academy, une école disposant de deux campus au Sénégal, après des signalements d’abus physiques, selon l’Associated Press, le 11 mars 2026. Les autorités sénégalaises enquêtent.

Des châtiments corporels systématiques dénoncés

Les étudiants ont indiqué à l’Associated Press avoir été frappés à plusieurs reprises avec des bâtons sur les jambes, le dos et les parties génitales, tout en étant contraints de rester dans des positions éprouvantes. L’ambassade des États‑Unis à Dakar a formalisé ces accusations dans une plainte écrite datée du 12 janvier, en désignant le directeur de l’école et trois autres administrateurs comme responsables présumés.

L’école présentait aux familles américaines un internat à coût réduit, offrant à la fois l’enseignement du Coran et un programme scolaire américain. Sur les 311 élèves, 120 venaient des États‑Unis, principalement des enfants nés en Amérique de parents d’origine ouest-africaine. Quelques élèves étaient également originaires de Belgique, du Royaume-Uni et de France.

Une enquête lancée, un campus fermé

Le ministère sénégalais de la Justice confirme une investigation en cours impliquant la gendarmerie nationale et les services de protection de l’enfance. Aminata Diagne, porte-parole du ministère, a déclaré selon ce que rapporte AP News : « Les enfants sont sous la garde des autorités et des accusations seront portées contre toute personne reconnue responsable. »

L’un des deux campus, où la majorité des abus présumés auraient eu lieu, a depuis fermé ses portes. Plusieurs centaines d’inscriptions ont été annulées. Un responsable officiel proche du dossier a confirmé à l’AP News que l’école faisait l’objet d’une enquête pour violences physiques. Les autorités sénégalaises poursuivent leur enquête afin de clarifier la situation.