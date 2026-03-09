Manifestations au Sénégal : les étudiants de l'UCAD annoncent un plan d’action après une accalmie

À Dakar, le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a annoncé le lancement prochain d’un plan d’action, un mois après le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba. Dans un communiqué daté du 9 mars 2026, la structure étudiante appelle également à une minute de silence sur le campus et maintient plusieurs revendications adressées aux autorités universitaires et à l’État.

Le texte diffusé par le Collectif intervient après plusieurs jours de tensions dans les universités publiques du Sénégal. Les amicales étudiantes indiquent vouloir poursuivre la mobilisation autour de la situation des étudiants et des circonstances du décès d’Abdoulaye Ba.

Une minute de silence organisée sur le campus

Dans son communiqué, le Collectif des amicales de l’UCAD invite les étudiants à se rassembler devant le pavillon F du campus social pour observer une minute de silence. Le rendez-vous est fixé à 21 heures, afin de rendre hommage à l’étudiant décédé et prier pour le repos de son âme.

La structure étudiante affirme continuer à porter les préoccupations de la communauté universitaire. Elle se présente comme l’organe légitime chargé de défendre les intérêts des étudiants au sein de l’université.

Le collectif annonce également qu’un point de presse sera organisé mercredi à 10 heures afin de présenter les prochaines étapes de son plan d’action. Les représentants de la presse nationale ont été invités à cette rencontre.

Des revendications maintenues par les amicales

Dans son communiqué, le Collectif des amicales de l’UCAD affirme que ses revendications restent inchangées. Parmi celles-ci figurent le paiement intégral des rappels dus aux ayants droit des étudiants, ainsi que le maintien des acquis sociaux en attendant une révision concertée du décret n°2014-963 relatif aux allocations d’études.

Les amicales demandent également l’ouverture des pavillons B et F dans les campus sociaux et réclament des éclaircissements sur les circonstances du décès d’Abdoulaye Ba. Le retrait des forces de l’ordre présentes dans les campus sociaux fait aussi partie des exigences formulées par les représentants étudiants.

Selon le Collectif, la mobilisation étudiante s’inscrit dans une démarche visant à défendre la dignité des étudiants et à obtenir des réponses sur plusieurs dossiers restés en suspens dans les universités publiques du pays.

Des tensions dans plusieurs universités

La situation dans les campus universitaires sénégalais a connu plusieurs épisodes de mobilisation ces derniers jours. À Saint-Louis, la Direction du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) a réagi à un mot d’ordre de Journées Sans Tickets (JST) lancé par la Coordination des étudiants de Saint-Louis.

Dans un communiqué publié le 9 mars 2026, la direction du CROUS a annoncé la fermeture temporaire des restaurants universitaires à la suite de ce mot d’ordre. L’institution précise que désormais, chaque appel à une journée sans ticket entraînera la fermeture immédiate des restaurants universitaires.

Cette décision vise à répondre aux perturbations liées aux mouvements étudiants dans la ville universitaire.

À Dakar, les annonces du Collectif des amicales de l’UCAD interviennent alors que les tensions semblaient s’être temporairement atténuées sur le campus. Le point de presse prévu mercredi devrait permettre aux représentants étudiants de détailler les actions envisagées dans les prochains jours.