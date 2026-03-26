Manque de sommeil: une étude conseille le café pour altérer certains effets

Au début du mois de février 2026, une étude scientifique publiée dans Neuropsychopharmacology, mettait en lumière les effets du manque de sommeil sur le cerveau et le rôle potentiellement bénéfique de la caféine sur les fonctions cognitives. Celles-ci sont effectivement impactées par la fatigue. Or, une zone appelée CA2, située dans l’hippocampe y serait sensible.

Pour parvenir à un tel résultat, les chercheurs ont mené des expériences sur des souris. Plus spécifiquement, les scientifiques ont analysé l’impact de la privation de sommeil et testé l’effet de la caféine administrée sur plusieurs jours. À terme, les souris ont du mal à se souvenir voir même à reconnaître certains de leur congénère car trop fatiguées.

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Le café, solution contre la fatigue ? La science répond

Une région précise du cerveau, impliquée dans la mémoire sociale, apparaît particulièrement sensible à ce phénomène. Cette zone, les chercheurs l’ont appelée la CA2. Elle se trouve dans la région de l’hippocampe. Lorsqu’un sujet est trop fatigué, les connexions entre ces neurones dans cette zone ne sont pas efficaces, impliquant ainsi des troubles de la mémoire, de l’analyse etc.

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Les souris privées de sommeil se sont ensuite vues être administrées de la caféine et ce, sur une période de sept jours consécutifs. Résultat ? Bien qu’elles dormaient moins, la mémoire sociale a été restaurée. Les connexions entre les neurones se sont également révélées être plus pertinentes, permettant donc aux rongeurs testés de pouvoir, dans le cas présent, se reconnaître.

L’action de la caféine, détaillée

Mais pourquoi ? Comment est-ce possible ? La caféine agit en bloquant des récepteurs spécifiques, appelés les récepteurs A1. Ceux-ci deviennent trop actifs en cas de manque de sommeil. La caféine permettrait donc d’en limiter l’activité, relançant par la même occasion l’activité neuronale… la ou elle s’est révélée être inefficace chez les rongeurs qui ont pu suivre un rythme de sommeil classique.