Maroc : les sénégalais condamnés vont devoir patienter pour être fixés

Le lundi 16 mars à Rabat, la cour d’appel a ouvert le procès en appel de 18 supporters sénégalais. À la demande de la défense, les débats ont été immédiatement reportés au 30 mars afin de permettre la préparation des dossiers.

La défense obtient un délai supplémentaire

La cour d’appel de Rabat a renvoyé le procès à la demande de l’avocate des accusés, Naïma El Guellaf. Ce report permettra à la défense de finaliser la préparation des dossiers avant le 30 mars. L’audience de lundi a marqué l’ouverture officielle de la phase d’appel, trois semaines après les condamnations du 19 février.

Le 19 février, un tribunal marocain avait condamné les 18 supporters à des peines allant de trois mois à un an de prison pour hooliganisme lors de la finale de la CAN 2025. Neuf d’entre eux avaient reçu des peines d’un an, six autres six mois, et trois trois mois de détention.

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Mise en liberté provisoire : des demandes examinées

Lors de l’audience de lundi, les avocats de la défense ont demandé la libération provisoire de certains prévenus. La cour d’appel examinera ces requêtes lors de la prochaine audience. Pour l’instant, aucune décision n’a été rendue à ce sujet. Les 18 supporters restent en détention à Rabat.

L’audience prévue le 30 mars devrait marquer le début de l’examen approfondi du dossier et des plaidoiries des deux parties. D’ici là, le tribunal doit trancher sur toutes les requêtes déposées par la défense. Parallèlement, le gouvernement sénégalais continue ses démarches pour assurer le retour de ses ressortissants.