Maye Musk dort dans le garage d'Elon à Boca Chica et s'en amuse

Le 10 mars 2026, Maye Musk, 77 ans, publie sur X une description sans détour de sa visite chez son fils Elon Musk, à Boca Chica, au Texas : frigo vide, une seule serviette, un garage comme chambre.

Une maison à 45 000 $ pour l’homme le plus riche du monde

La résidence d’Elon Musk près de la base de lancement Starbase de SpaceX est évaluée à 45 000 dollars, selon des déclarations du milliardaire lors d’un podcast en 2022. Trois chambres, aucun superflu. Maye Musk y dort dans le garage lors de chacune de ses visites — un fait qu’elle avait déjà mentionné dans une interview accordée au Times of London en 2022.

« Le frigo est vide. Le garage où j’ai dormi est sur la droite. La douche n’a qu’une serviette, je l’ai laissée à Elon », écrit-elle sur X. Elle conclut avec un emoji riant.

L’enfance au Kalahari comme référence

Pour expliquer son absence de plainte, Maye Musk convoque son enfance. Née au Canada et élevée en Afrique du Sud, elle raconte avoir passé plusieurs séjours de trois semaines dans le désert du Kalahari sans possibilité de se laver, faute d’eau. « Je pense que mes parents m’ont préparée à ce luxe », écrit-elle.

Ce cadre familial austère est cohérent avec les habitudes connues d’Elon Musk. Selon Business Insider, le PDG de Tesla, SpaceX et X dort régulièrement sur le sol de ses usines ou dans des salles de serveurs, et se couche souvent après 3 heures du matin.

Un mode de vie assumé, documenté de longue date

Ce n’est pas la première fois que Maye Musk décrit publiquement ces conditions. En 2023, elle avait répondu à un post d’Elon évoquant une nuit sur le canapé d’un ami en listant ses propres souvenirs : matelas par terre, couches sur des couvertures, lit de garage. Elle ajoutait que c’était « toujours mieux que dormir dans le Kalahari avec des lions ou des hyènes à proximité ».

Elon Musk avait déclaré en 2020 vouloir ne plus posséder de maison. S’il a depuis acquis quelques biens immobiliers, sa résidence principale revendiquée reste cette maison de Boca Chica. Aucune déclaration officielle sur un éventuel changement de ce mode de vie n’a été publiée à ce jour.