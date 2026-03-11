La mère d'Elon Musk décrit sa maison en trois détails : frigo vide, un garage, une serviette

Le 10 mars 2026, Maye Musk, 77 ans, répond sur X à une photo virale de l’intérieur de la maison de son fils Elon Musk à Boca Chica, au Texas. En trois observations concrètes, elle décrit la résidence de l’homme le plus riche du monde.

Frigo vide, garage à droite, une serviette pour deux

« Le frigo est vide. Le garage où j’ai dormi est sur la droite. La douche n’a qu’une serviette, je l’ai laissée à Elon », écrit-elle sur X. Le post, publié en réaction à une image circulant largement sur la plateforme, accumule plusieurs millions de vues en quelques heures. Maye Musk conclut avec un emoji riant.

Une maison à 45 000 $ assumée depuis 2020

La résidence d’Elon Musk près de la base de lancement Starbase de SpaceX est une unité préfabriquée de type Boxabl Casita, selon le New York Times. Elon Musk l’avait lui-même décrite en 2021 comme « littéralement une maison à 50 000 dollars » louée à SpaceX, puis en précisait la valeur à 45 000 dollars lors d’un podcast en 2022. En 2020, il avait annoncé publiquement la vente de l’ensemble de ses propriétés et la fin de toute résidence principale.

Publicité

L’enfance au Kalahari comme seule grille de lecture

Pour expliquer son absence de réaction, Maye Musk convoque son propre passé. Née au Canada, élevée en Afrique du Sud, elle raconte avoir passé plusieurs séjours de trois semaines dans le désert du Kalahari sans eau ni douche. « Je pense que mes parents m’ont préparée à ce luxe », écrit-elle. En 2023, elle avait déjà évoqué des nuits sur des matelas à même le sol ou dans un garage lors de visites au Texas, ajoutant que c’était « toujours mieux que dormir dans le Kalahari avec des lions ou des hyènes à proximité ».

Aucune déclaration d’Elon Musk sur ce post n’avait été publiée au moment de la rédaction de cet article.