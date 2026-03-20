Mbappé : ce que le Real Madrid redoute vraiment derrière la convocation de Deschamps

Mbappé n’avait pas attendu d’être à 100 % pour revenir : début janvier, il avait forcé sa réintégration dans le onze madrilène avant que la douleur ne le renvoie à l’infirmerie début mars. C’est dans cet état que le sélectionneur Didier Deschamps a choisi de convoquer le capitaine Kylian Mbappé parmi les 26 joueurs retenus pour la tournée américaine des Bleus, prévue les 26 et 29 mars 2026.

Madrid entre résignation et inquiétude pour le sprint final

La convocation tombe au pire moment pour le club espagnol. Le Real Madrid dispute en avril deux échéances majeures : la course au titre en Liga et un quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Exposer Mbappé à deux matchs amicaux — contre le Brésil le 26 mars à Foxborough et contre la Colombie le 29 mars à Landover — sur un genou encore instable représente un risque que le club n’aurait pas pris de son propre chef. Selon plusieurs médias espagnols, Madrid aurait préféré que son attaquant reste en récupération plutôt que de traverser l’Atlantique trois semaines avant des rendez-vous décisifs.

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Un genou sous haute surveillance depuis trois mois

L’entorse au genou gauche avait été contractée le 7 décembre 2025 face au Celta Vigo. Aucune intervention chirurgicale n’a été envisagée, le protocole restant conservateur. À l’entraînement le 16 mars, à la veille du match retour contre Manchester City, le numéro 10 merengue était encore visible en train de se tenir le genou.

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Deschamps a écarté toute pression commerciale dans sa décision, affirmant avoir respecté le protocole médical et échangé régulièrement avec le joueur. Il a insisté sur la volonté de Mbappé lui-même d’être présent. À Madrid, la lecture est différente : le club estime que chaque minute jouée avant une guérison complète augmente le risque de rechute.

La Coupe du monde en toile de fond

Pour la Fédération française de football (FFF), la tournée américaine constitue une répétition logistique autant qu’un test physique pour son capitaine, à quelques mois d’une Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour le Real Madrid, l’équation est inverse : une rechute de Mbappé sur sol américain compromettrait directement le sprint final d’une saison où le club joue sur tous les tableaux. Les deux camps défendent des intérêts légitimes, sur un genou qui n’a pas encore dit son dernier mot.