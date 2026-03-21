Mbappé de retour contre l'Atlético : Arbeloa lève le voile sur son état réel

Jusqu’au bout, le doute aura plané : c’est finalement une conférence de presse qui a mis fin aux spéculations sur l’état de santé de Kylian Mbappé. L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, l’a confirmé ce samedi 21 mars, Kylian Mbappé sera bien titulaire dimanche pour le derby madrilène contre l’Atlético de Madrid au Santiago Bernabéu.

« Je vous avais déjà dit que Mbappé ne reviendrait que lorsqu’il serait à 100 %. Je pense que pendant les quelques minutes où on l’a vu à Manchester, il a démontré sur deux ou trois accélérations et dans chacune de ses actions qu’il est en pleine forme », a déclaré Arbeloa, en référence au match de Ligue des champions contre Manchester City mardi, où l’attaquant avait disputé 22 minutes après plusieurs semaines d’absence.

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Une blessure persistante depuis décembre

L’origine des inquiétudes remonte au 7 décembre 2025, date à laquelle une IRM révèle une lésion du ligament latéral externe du genou gauche, contractée lors d’un match contre Celta de Vigo. Le Real Madrid annonce alors une indisponibilité d’au moins trois semaines. Mais Mbappé revient plus tôt que prévu, enchaîne les matchs avec des douleurs, et rechute à plusieurs reprises.

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Début mars, le club envoie le joueur à Paris pour des examens complémentaires auprès de spécialistes français. Le diagnostic confirme l’entorse au genou gauche et l’adéquation du traitement conservateur. Toute intervention chirurgicale est alors officiellement écartée, une opération aurait compromis sa participation à la Coupe du monde, qui débute le 11 juin aux États-Unis.

38 buts et un retour attendu

Malgré les aléas physiques, Kylian Mbappé reste le principal artisan offensif du Real Madrid cette saison avec 38 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues. Son retour à pleine capacité tombe à un moment stratégique pour le club merengue, engagé sur plusieurs fronts en fin de saison.

Le derby contre l’Atlético de Madrid constitue la première véritable jauge de sa condition physique depuis sa rechute. La rencontre est programmée dimanche 22 mars au Santiago Bernabéu.