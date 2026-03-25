Mbappé hors de lui : l'erreur médicale qui a failli compromettre sa Coupe du monde

Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a découvert fin février 2026 à Paris que le staff médical de son club avait réalisé une IRM sur son genou droit — alors que c’est le gauche qui était atteint depuis décembre 2025. La révélation a provoqué la colère du joueur, qui aurait pu aggraver sa blessure au point de manquer la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les faits remontent au 7 décembre 2025, au lendemain d’une défaite à domicile en Liga face au Celta de Vigo (0-2). Le joueur signale une douleur au genou gauche. Les examens sont conduits sur le genou sain. Résultat : feu vert médical et plusieurs matchs disputés avec une blessure non diagnostiquée — contre Alavés le 14 décembre, puis en Coupe du Roi et en Liga dans les semaines suivantes, malgré une douleur persistante. Le 30 décembre, lors d’une séance d’entraînement à Valdebebas, la gêne au genou gauche réapparaît. Le Real Madrid annonce alors officiellement une entorse au genou gauche.

Une colère alimentée par des semaines de doute

Après avoir manqué le match contre Getafe le 2 mars, Mbappé se rend à Paris pour une consultation approfondie. C’est lors de ce séjour qu’il prend la mesure de l’erreur initiale. Selon Marca, il quitte Madrid « en colère et contrarié ». Son entourage, rapporte RMC Sport, est décrit comme « choqué ». Le 24 mars, lors d’un événement promotionnel à Paris, le joueur déclare sans nommer explicitement la faute médicale : « J’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris. »

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La gravité de la situation tient au risque pris pendant plusieurs semaines. Selon Daniel Riolo sur RMC Sport, Mbappé a disputé des matchs sans connaître la nature exacte de sa blessure, avec un risque de rupture du genou. Une telle issue aurait pu compromettre sa participation à la Coupe du monde 2026 — compétition débutant en juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique — qu’il cite régulièrement comme objectif majeur de sa saison.

Licenciement collectif et retour en compétition

Selon RMC Sport, confirmé le 24 mars 2026 par le journaliste Miguel Ángel Díaz sur la radio espagnole Cope, l’erreur d’aiguillage lors de l’IRM initiale constituerait la raison principale du renouvellement du staff médical madrilène. Le 2 janvier, le président Florentino Perez convoque une réunion de crise. Le responsable médical est écarté dans la foulée, l’ensemble de l’équipe soignante est remercié en mars. The Athletic a également confirmé le déroulé des faits.

À Paris, le docteur Bertrand Sonnery-Cottet, spécialiste du genou au Centre Orthopédique Santy de Lyon, prescrit un protocole de renforcement musculaire qui permet d’écarter l’option chirurgicale. Mbappé reste à Paris jusqu’au 8 mars, reprend l’entraînement collectif le 11 mars et fait son retour en compétition le 17 mars lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City, après 53 jours d’absence. Il rejoint ensuite le rassemblement de l’équipe de France pour deux matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie, avant les quarts de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich en avril.