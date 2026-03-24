Real Madrid : Mbappé balaie les doutes et prépare déjà le Mondial à sa façon

Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a affirmé lundi 23 mars 2026 qu’il était totalement rétabli d’une blessure au genou et qu’il entendait disputer tous les matchs restants de la saison avec son club, dans sa préparation en vue de la Coupe du monde de football qui débute en juin. Ces déclarations interviennent après une période d’incertitude sur sa forme physique qui avait suscité des inquiétudes parmi les observateurs et certains médias.

Retour sur une période d’interrogations

Depuis début 2026, Mbappé avait manqué plusieurs rencontres de championnat à cause d’un problème persistant au genou gauche, issu d’une blessure contractée la saison précédente. Cette situation inhabituelle pour un joueur rarement affecté par des pépins physiques avait alimenté des interrogations en Espagne et en France sur sa condition, certains médias évoquant un flou autour de la durée de son indisponibilité et une gêne apparente sur le terrain.

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Les observations de performances jugées en deçà de son niveau habituel et le fait qu’il ait été absent lors de matchs clés ont notamment relancé le débat sur sa capacité à être pleinement prêt pour les échéances majeures du calendrier, dont la phase finale de la saison de club et la Coupe du monde 2026.

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Mbappé : “100 % rétabli” et focalisé sur la compétition

Interrogé par le journal sportif AS à propos de la gestion de son intensité de jeu à l’approche de la compétition mondiale, Mbappé a déclaré qu’il adopterait la même approche que pour ses deux précédentes Coupes du monde, en jouant autant que possible avec son club. « J’ai fait une reprise à 100 % », a‑t‑il affirmé, insistant sur le fait qu’un bon diagnostic réalisé à Paris et un plan de remise en forme avaient permis d’optimiser sa récupération. « Pour moi, il est très clair que je veux jouer tous les matchs avec le Real Madrid. Je ne vais pas changer la façon dont je le prépare » a t-il ajouté. Le Français a également rejeté certaines spéculations qu’il juge infondées concernant sa blessure, estimant que des informations non vérifiées avaient circulé sans fondement.

Cette annonce intervient alors que Mbappé a été sélectionné dans le groupe de l’équipe de France pour les matchs amicaux programmés contre le Brésil le 26 mars et la Colombie le 29 mars aux États‑Unis. Ces rencontres constituent les derniers tests avant le début de la Coupe du monde, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États‑Unis, au Canada et au Mexique.

Impacts concrets pour le Real et les Bleus

Si Mbappé parvient à maintenir sa forme et à enchaîner les matches avec le Real Madrid, cela pourrait renforcer les options tactiques de son club dans la dernière ligne droite de la Liga et des compétitions européennes. Pour l’équipe de France, sa pleine disponibilité serait un atout majeur avant d’entamer la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, où les Bleus affronteront notamment la Norvège et le Sénégal.

La suite du calendrier du Real Madrid prévoit plusieurs rencontres cruciales, dont des duels en Liga et en Ligue des champions. La capacité de Mbappé à enchaîner les efforts sans rechute sera observée de près par les entraîneurs et les supporters dans les semaines à venir.