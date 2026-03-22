Méningite : la France touchée après la flambée de cas au Royaume-Uni

Un étudiant ayant fréquenté l’université du Kent, épicentre d’une épidémie de méningite bactérienne sans précédent en Angleterre, a été hospitalisé en France dans un état stable, a confirmé le ministère français de la Santé. Le cas a été signalé dans la semaine du 17 mars 2026, alors que le bilan britannique s’alourdit de jour en jour.

34 cas et deux morts en moins de trois semaines

L’épidémie a débuté début mars autour de la boîte de nuit Club Chemistry, à Canterbury, fréquentée par des étudiants les 5, 6 et 7 mars. Au 21 mars, les autorités sanitaires britanniques recensaient 34 cas — 23 confirmés, 11 en cours d’investigation — et deux décès : une lycéenne de 18 ans scolarisée à la Queen Elizabeth’s Grammar School de Faversham et un étudiant de 21 ans inscrit à l’université du Kent. Des cas ont été identifiés dans deux universités, quatre établissements scolaires du comté du Kent et un établissement londonien.

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Le ministre britannique de la Santé Wes Streeting a qualifié la situation d’«explosive», un qualificatif rarement utilisé pour décrire une épidémie de méningite localisée au Royaume-Uni. Plus de 6 500 personnes ont reçu un traitement antibiotique préventif. Un programme de vaccination contre le méningocoque B a été lancé pour quelque 5 000 étudiants du campus de Canterbury.

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Un décès distinct enregistré dans la Manche

Indépendamment du foyer britannique, une salariée du site nucléaire Orano La Hague, dans la Manche, est décédée le 19 mars à l’hôpital de Cherbourg des suites d’une infection invasive à méningocoque. La direction d’Orano a précisé qu’aucun lien n’est établi avec l’épidémie de Canterbury. Une cinquantaine de cas contacts ont été identifiés parmi ses collègues et placés sous antibiothérapie préventive jusqu’au 29 mars.

La méningite bactérienne se manifeste par une fièvre brutale, des maux de tête intenses, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière et, dans les formes sévères, une tache rouge ou violacée sur la peau ne s’effaçant pas sous pression — signe d’un purpura fulminans engageant le pronostic vital en quelques heures. Selon Santé publique France, 616 cas d’infections invasives à méningocoques ont été enregistrés en France en 2024, le niveau le plus élevé depuis 2010, avec 69 décès.

Le vaccin contre le méningocoque B, introduit dans le calendrier vaccinal britannique en 2015, ne couvre pas les générations antérieures — ce qui explique la vulnérabilité des étudiants touchés à Canterbury. En France, sa recommandation reste limitée aux nourrissons depuis 2024, sans rattrapage systématique pour les adolescents et jeunes adultes.

Les autorités sanitaires françaises suivent l’évolution de la situation au Royaume-Uni et n’ont pas exclu de nouvelles recommandations à destination des voyageurs récemment présents dans la région de Canterbury.