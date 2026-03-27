Messi génie né, Ronaldo bourreau de travail : Scolari tranche le débat

Luiz Felipe Scolari, l’ancien sélectionneur du Brésil champion du monde en 2002, a livré sa vision du débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors d’une interview accordée à la radio argentine Súper Deportivo, affirmant que les deux joueurs incarnent deux chemins radicalement opposés vers l’excellence.

Pour le technicien brésilien de 77 ans, Messi est avant tout un phénomène naturel. « Messi est né superstar, un génie né », a-t-il déclaré, soulignant que ce que l’Argentin produit sur le terrain relève de l’instinct. À l’inverse, Ronaldo représente à ses yeux l’exemple absolu du travail comme moteur de la performance : Scolari estime que pour atteindre un niveau comparable, le joueur portugais d’Al-Nassr aurait dû s’entraîner « 20 fois par jour ».

Deux carrières, un débat sans fin

La déclaration intervient dans un contexte qui a récemment replacé les deux stars au centre de l’actualité internationale. Le 5 mars 2026, Donald Trump a reçu Messi et l’Inter Miami CF à la Maison-Blanche pour célébrer le titre de champion de la Major League Soccer 2025, premier sacre en MLS du club floridien. Devant les caméras, le président américain a glissé devant Messi le nom de Ronaldo, évoquant l’admiration de son fils Barron pour les deux joueurs. Quelques mois plus tôt, en novembre 2025, Trump avait reçu Ronaldo dans le cadre d’un dîner officiel en l’honneur du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qualifiant alors le Portugais de GOAT sans mentionner Messi.

Publicité

Scolari, lui, a travaillé directement avec Ronaldo lors de son passage à la tête de la sélection portugaise entre 2003 et 2008. Il l’avait décrit dans une autre interview comme le joueur le plus professionnel avec lequel il avait travaillé, allant jusqu’à le préférer à Messi pour cette raison. Cette nouvelle prise de position, qui reconnaît le génie naturel de l’Argentin, nuance donc une opinion longtemps favorable au Portugais.

Messi octuple Ballon d’Or, Ronaldo à Al-Nassr

Le débat oppose deux palmarès hors norme. Messi, 38 ans, détient huit Ballon d’Or et a remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine. Depuis juillet 2023, il joue pour l’Inter Miami, club dont il reste le capitaine. Ronaldo, 40 ans, évolue en Arabie saoudite sous le maillot d’Al-Nassr depuis janvier 2023, avec cinq Ballon d’Or à son actif.

Aucune date de match ou d’échéance officielle ne découle directement des déclarations de Scolari. Les deux joueurs se retrouveront cependant dans l’actualité à l’été 2026, avec la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où leurs sélections respectives, l’Argentine et le Portugal, figurent parmi les favoris.