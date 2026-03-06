Messi - Ronaldo : en quelques mois, Trump a clairement choisi son camp

Le président américain Donald Trump a reçu le capitaine de l’Inter Miami, Lionel Messi, à la Maison-Blanche le 5 mars 2026, pour célébrer le titre de champion de la Major League Soccer 2025 remporté par le club floridien. Debout aux côtés du chef d’État, l’Argentin a souri en coin lorsque Trump a glissé, au milieu de ses éloges, le nom de son rival historique Cristiano Ronaldo. Un aparté involontaire qui prend un relief particulier au regard des gestes répétés du président américain en faveur du Portugais depuis novembre 2025.

Devant Messi, Trump cite Ronaldo

Venu saluer les champions de MLS, Trump a évoqué devant Messi l’admiration de son fils Barron pour les deux joueurs : «Il est un grand fan de toi et d’un gentleman nommé Ronaldo. Cristiano est formidable. Toi aussi tu es formidable». La séquence, filmée dans la salle Est de la Maison-Blanche, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Messi, visiblement amusé, a souri dès la mention du nom de son rival — réaction qui a elle-même généré des millions de vues.

Le contraste est saisissant avec la visite de Ronaldo, reçu en novembre 2025 lors d’un dîner d’État organisé en l’honneur du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Ce soir-là, Trump n’avait pas mentionné Messi. Il s’était concentré sur le joueur d’Al-Nassr, déclarant que son fils «respectait davantage son père» depuis qu’il lui avait présenté le Portugais. Le lendemain, le compte X officiel de la Maison-Blanche avait publié une vidéo des deux hommes légendée «Two GOATS. CR7 x 45/47» — associant Trump et Ronaldo sous le titre de meilleur de tous les temps, sans mention de Messi.

Trump qualifie Ronaldo de meilleur de tous les temps

Le signal le plus explicite est venu le 21 février 2026, soit douze jours avant la réception de Messi. Depuis le Bureau Ovale, Trump a publié sur son compte TikTok officiel une vidéo accompagnée de séquences générées par intelligence artificielle dans lesquelles il joue au football avec Ronaldo. Le message, adressé directement au joueur portugais, ne laisse aucune ambiguïté : «Ronaldo, tu es le meilleur de tous les temps. Nous avons besoin de vous en Amérique. Allez, on a besoin de vous vite». Trump qualifie lui-même l’échange de «GOAT à GOAT».

À aucun moment, dans aucune de ces trois occasions, le président américain n’a accordé à Messi une formule comparable. Devant l’Argentin, il a certes demandé à voix haute qui était le meilleur entre lui et Pelé, avant de trancher en faveur de Messi — mais la comparaison portait sur le Brésilien, non sur Ronaldo. Le Portugais, lui, s’est vu décerner le titre de GOAT par le chef de l’État le plus puissant du monde, sans que Messi soit mentionné.

Une rivalité relancée à l’approche du Mondial

Les trajectoires des deux joueurs alimentent ce débat depuis près de deux décennies. Messi, huit fois Ballon d’Or et champion du monde 2022 avec l’Argentine, évolue aux États-Unis depuis juillet 2023. Ronaldo, quintuple Ballon d’Or et meilleur buteur de l’histoire des sélections nationales avec le Portugal, est lié à Al-Nassr par un contrat estimé à 2,5 milliards de dollars courant jusqu’en 2027. Leurs palmarès cumulés — 13 Ballons d’Or à eux deux — restent sans équivalent dans l’histoire du sport.

La Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique à partir du 11 juin, constitue l’arrière-plan de ces échanges. Trump, qui a fait du tournoi une vitrine diplomatique et économique, a noué des liens étroits avec la FIFA et son président Gianni Infantino. Ses prises de position répétées en faveur de Ronaldo interviennent alors que le président américain est directement impliqué dans l’organisation du plus grand événement footballistique mondial.