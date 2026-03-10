MMA : Ngannou de retour sur Netflix le 16 mai, mais pas contre l'adversaire attendu

Francis Ngannou, bientôt de retour. En effet, le combattant camerounais a confirmé qu’il allait retrouver les cages MMA et ce, dès le printemps prochain. La rencontre aura lieu le 16 mai prochain, dans Intuit Dome de Los Angeles face au Brésilien Philipe Lins. Un première depuis octobre 2024 et sa victoire (très rapide) face au Brésilien Renan Ferreira.

À l’époque, Ngannou avait combattu sous les couleurs de la Professional Fighters League (PFL) qu’il a quittée depuis. Dans le même temps, il a tenté sa chance en boxe anglaise, face à Tyson Fury et Anthony Joshua. Deux tentatives qui s’étaient alors soldées par deux échecs.

Ngannou de retour face à Philipe Lins, au mois de mai prochain

Le combattant camerounais affiche aujourd’hui un bilan professionnel de 18 victoires pour 3 défaites en MMA. Il combattra contre l’un des vétérans du circuit. Lins est âgé de 40 ans et un palmarès de 18 victoires et 5 défaites. Comme Ngannou, c’est un ancien de la PFL. Il est aussi passé par le Bellator et l’UFC au cours de sa carrière.

La MVP, nouvelle « organisation » prometteuse en matière d’événement MMA ?

L’événement est organisé non pas par l’UFC, le Bellator pour la PFL, mais bien par la société MVP, fondée et dirigée par le Youtubeur – boxeur, Jake Paul. Celui-ci s’est notamment illustré il y a quelques mois, en rencontrant Anthony Joshua lors d’un match suivi par des milliers de personnes. Une rencontre qu’il a assez largement perdue et dont les vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux. Suite à ce match, Jake Paul s’est d’ailleurs fait poser deux plaques de titane dans la mâchoire.

Le combat Ngannou – Lins aura lieu à Inglewood, près de Los Angeles. Celui-ci se déroulera dans l’Intuit Dome. Les deux hommes auront droit à cinq reprises de cinq minutes. Il s’agira de la rencontre la plus attendue de la soirée. Aura également lieu un combat féminin entre Ronda Rousey et Gina Carano, deux figures historiques du MMA américain.