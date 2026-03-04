Mondial 2026 : la FIFA confirme la RDC en barrages et met fin au recours du Nigeria

La Fédération internationale de football a tranché définitivement sur le contentieux consécutif aux qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026. Mercredi 4 mars 2026, elle a rejeté la plainte du Nigeria et maintenu la place de la République démocratique du Congo parmi les six équipes retenues pour les barrages intercontinentaux, clôturant ainsi deux mois de contestation intense.

Le Nigeria avait saisi la FIFA suite à son élimination en finale des qualifications africaines le 16 novembre. Les Super Eagles, battus 4-3 aux tirs au but après un match nul 1-1, remettaient en question l’éligibilité de plusieurs défenseurs congolais. La fédération nigériane arguait que ces joueurs—notamment Axel Tuanzebe et Aaron Wan-Bissaka—auraient violé les règlements en conservant simultanément des passeports européens sans renoncer formellement à d’autres nationalités.

L’examen des statuts par la FIFA

L’instance mondiale a examiné chacun des profils contestés. Dans son analyse, elle a conclu que tous les joueurs mis en cause possédaient les documents requis et avaient obtenu l’approbation officielle de leur changement d’association nationale en conformité avec les statuts. La FIFA a confirmé dans son communiqué : « Les six équipes ont désormais été choisies, avec la Bolivie, la RD du Congo, l’Irak, la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie et le Suriname confirmés comme qualifiés. »

Dans le communiqué, la FIFA a précisé le format de la compétition et désigné les six équipes engagées, incluant la RDC comme représentante de la CAF. Cette position de l’organisme international invalide l’argumentaire nigérian et confirme la légalité de la composition de l’équipe congolaise au moment du match décisif. Aucune procédure d’appel n’a été mentionnée par la fédération nigériane après cette décision.

Six équipes en lice pour deux places

La RDC jouera donc les barrages. Selon la FIFA, « Le tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 verra six équipes s’affronter pour les deux dernières places de la Coupe du Monde FIFA 2026, qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis dans 16 villes hôtes. »

Le format prévoit trois rencontres les 26 et 31 mars 2026. La Bolivie affrontera le Suriname quand la Nouvelle-Calédonie jouera la Jamaïque. La République démocratique du Congo rencontrera le vainqueur de cette dernière confrontation pour obtenir sa place à la Coupe du Monde.