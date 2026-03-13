Mondial 2026 : l'Iran répond à Trump et assure que "personne" ne peut l'exclure

La sélection iranienne de football a publié jeudi sur son compte Instagram un message de défi adressé aux États-Unis, affirmant qu’aucune puissance étrangère ne saurait décider de sa participation à la Coupe du monde 2026, organisée en Amérique du Nord. La publication intervient après des déclarations de Donald Trump, qui avait jugé « inappropriée » la présence de l’équipe iranienne dans le tournoi.

La Team Melli revendique sa place

Dans son message, la sélection iranienne rappelle avoir été l’une des premières équipes qualifiées pour le tournoi et retourne l’argument sécuritaire contre Washington : « Personne ne peut nous exclure de la Coupe du monde, le seul pays qui pourrait être exclu est celui qui porte simplement le titre d’hôte mais qui n’a pas la capacité d’assurer la sécurité des équipes participant à cet événement mondial.«

Cette prise de position tranche avec celle du gouvernement iranien. Le ministre des Sports Ahmad Donyamali avait annoncé mercredi le boycott de la compétition, invoquant les frappes militaires américano-israéliennes ayant causé la mort du Guide suprême Ali Khamenei. La fédération prend elle ainsi ses distances avec une décision gouvernementale qu’elle ne reconnaît pas comme sienne avec cette nouvelle position ? Difficile d’affirmer en tout cas avec certitude pour le moment.

Publicité

Un feuilleton aux revirements successifs

La séquence des derniers jours illustre la confusion qui entoure le dossier. Début mars, Trump avait d’abord laissé entendre qu’il « ne se souciait pas vraiment » de la venue des Iraniens. Le président de la FIFA Gianni Infantino avait alors affirmé, après une rencontre avec le président américain, que l’Iran était « bien entendu bienvenu » à concourir — une déclaration qui a suscité un nouveau message de Trump jugeant cette participation « inappropriée ».

« L’équipe nationale iranienne de football est la bienvenue à la Coupe du monde, mais je ne crois pas qu’il soit approprié qu’elle y soit, pour sa propre vie et sa sécurité », a écrit le Président américain Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

La FIFA n’a pas pris aucune mesure contre l’Iran à ce stade. Selon ses statuts, seule l’instance zurichoise détient le pouvoir d’exclure une fédération membre d’une compétition internationale, sur la base de critères précis tels que l’ingérence gouvernementale dans les affaires sportives — un argument sur lequel la publication de la Team Melli s’appuie. Le Mondial 2026 doit se tenir du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’Iran, qualifié via la zone asiatique, est versé dans le groupe D aux côtés du Portugal, de l’Espagne et du Mexique.