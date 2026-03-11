Mondial 2026 : Trump soutient la participation de l'Iran selon Gianni Infantino

Le patron de la FIFA Gianni Infantino a annoncé mercredi que Donald Trump lui avait personnellement confirmé, lors d’une rencontre tenue mardi soir à Washington, que l’équipe nationale iranienne serait autorisée à disputer la Coupe du Monde aux États-Unis cet été. Une déclaration qui intervient alors que l’armée américaine bombarde l’Iran depuis le 28 février.

Infantino obtient une garantie directe de la Maison-Blanche

Le président de la Fédération internationale de football avait sollicité cette entrevue pour clarifier le statut de l’Iran dans la compétition, après que la participation de la sélection iranienne soit devenue incertaine au lendemain du déclenchement des frappes conjointes américano-israéliennes. À l’issue de la réunion, Infantino a rapporté les propos du président américain : l’équipe iranienne est « bien sûr la bienvenue » pour prendre part au tournoi prévu du 11 juin au 19 juillet 2026.

« Nous avons tous besoin, plus que jamais, d’un événement comme la Coupe du Monde de la Fifa pour rassembler les gens, et je remercie sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, car cela montre une fois de plus que le football unit le monde« , a marteléé Infantino.

L’Iran avait été la seule nation absente d’un sommet de planification organisé par la FIFA la semaine dernière à Atlanta, ce qui avait alimenté les spéculations sur une possible exclusion. La déclaration de Trump, relayée par Infantino, écarte formellement cette hypothèse, du moins à ce stade.

Une promesse sportive en marge d’un conflit ouvert

Le contexte dans lequel s’inscrit cette garantie est sans précédent dans l’histoire des Coupes du Monde. Depuis le 28 février, les États-Unis et Israël mènent une offensive militaire coordonnée contre l’Iran. Selon le ministre américain de la Défense Pete Hegseth, le 10 mars a constitué « le jour le plus intense de frappes » depuis le début des opérations. Le bilan humain dépasse le millier de morts, dont le Guide suprême Ali Khamenei, tué dès le premier jour des bombardements.

En riposte, l’Iran a procédé à des tirs de drones et de missiles balistiques vers Israël et vers plusieurs bases militaires américaines dans la région, tout en fermant le détroit d’Ormuz. Trump a défini les objectifs de l’intervention comme la destruction des capacités militaires iraniennes et, à terme, le renversement du régime en place à Téhéran. C’est dans ce cadre que le président américain assure simultanément à la FIFA que les joueurs iraniens pourront fouler les pelouses américaines deux mois plus tard.

Un calendrier sportif suspendu aux évolutions du conflit

La Coupe du Monde 2026 se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’Iran, qualifié via les éliminatoires de la Confédération asiatique, est versé dans le groupe D aux côtés du Portugal, du Mexique et de la Corée du Nord. Son premier match est programmé le 17 juin à New York.

La concrétisation de cette participation dépendra notamment des modalités d’entrée sur le territoire américain pour les ressortissants iraniens — joueurs, staff et supporters —, que la FIFA n’a pas encore précisées publiquement. Les garanties de visas constituent habituellement une condition contractuelle posée par la fédération internationale aux pays hôtes dans les accords d’organisation du tournoi.