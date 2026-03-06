Niger : des sociétés minières et une pétrolière bannies pour non-respect des obligations

Le gouvernement du Niger a annoncé ce jeudi 05 février l’annulation des concessions accordées à trois sociétés privées actives dans l’extraction et le traitement de l’or, les accusant de ne pas avoir respecté leurs obligations contractuelles. Dans le même temps, les autorités ont refusé de prolonger une licence d’exploration pétrolière détenue par la compagnie britannique Savannah Energy dans le sud-est du pays.

La décision a été rendue publique à l’issue d’une communication officielle des autorités nigériennes. Les concessions retirées concernaient les entreprises Comini, Afrior et Ecomine, auxquelles l’État avait accordé entre 2017 et 2020 des autorisations liées à des activités de traitement et d’exploitation de l’or. Selon le gouvernement, ces sociétés n’ont pas rempli plusieurs engagements prévus dans leurs accords avec l’État nigérien. Les manquements évoqués portent notamment sur le paiement des impôts, la transmission régulière de rapports techniques et financiers annuels et le respect des règles environnementales applicables au secteur extractif.

Concessions retirées à trois sociétés aurifères

Les autorités nigériennes ont indiqué que les contrats signés avec Comini, Afrior et Ecomine prévoyaient des obligations précises pour les opérateurs. Les entreprises devaient notamment assurer un suivi technique régulier de leurs activités et fournir aux autorités des comptes rendus détaillés de leurs opérations.

Le gouvernement affirme que ces engagements n’ont pas été respectés.

Dans son communiqué, il précise que les trois sociétés n’auraient pas honoré plusieurs obligations prévues dans les conventions conclues avec l’État. Les concessions accordées à ces entreprises couvraient des activités liées au traitement et à la valorisation de l’or, une ressource dont l’exploitation a fortement progressé au Niger au cours des dernières années, notamment dans certaines régions du nord et de l’ouest du pays.

Une licence pétrolière refusée à Savannah Energy

La même communication gouvernementale mentionne également le rejet d’une demande de prolongation de licence présentée par la compagnie britannique Savannah Energy. Cette autorisation concernait des opérations d’exploration et de forage dans le sud-est du Niger. Selon les autorités, l’entreprise n’aurait pas respecté les engagements prévus dans un contrat de partage de production couvrant quatre blocs pétroliers.



Ces blocs se situent dans le bassin du rift d’Agadem, principale zone de production pétrolière du pays. D’après Savannah Energy, ce périmètre représente environ la moitié de cette région stratégique pour l’industrie pétrolière nigérienne. La société affirme avoir récemment réalisé une découverte pétrolière importante dans cette zone. Le gouvernement nigérien n’a toutefois pas retenu la demande de prolongation de licence présentée par l’entreprise.

Des réformes récentes dans le secteur extractif

Ces décisions interviennent alors que les autorités nigériennes ont engagé ces dernières années plusieurs réformes visant à accroître les revenus tirés des ressources naturelles. Le gouvernement a notamment adopté en août 2024 une ordonnance relative au contenu local dans les secteurs des mines et des hydrocarbures. Ce texte impose aux compagnies opérant dans le pays d’accorder une place plus importante aux entreprises et aux travailleurs nigériens dans leurs activités. Les autorités ont également renforcé leur stratégie de participation directe dans certaines filières extractives en lançant des sociétés nationales dédiées à l’exploitation de ressources minières.

Niamey dispose d’importantes ressources naturelles, notamment l’uranium, le pétrole et l’or. La production pétrolière du pays a connu une progression notable ces dernières années avec l’exploitation du bassin d’Agadem et la mise en service d’un oléoduc reliant cette région au port de Sèmè au Bénin. La décision annoncée jeudi entraîne la résiliation immédiate des concessions accordées aux trois sociétés aurifères concernées. Pour le projet pétrolier, la demande de prolongation de licence déposée par Savannah Energy a été formellement rejetée par les autorités nigériennes.