Nigeria : un homme tue son frère, estimant qu’il l’avait attaqué dans un rêve

À Sepeteri, dans l’État d’Oyo au Nigeria, un homme de 43 ans, Lateef Suleiman, a été arrêté pour avoir tué son frère aîné, Mustapha Amidu, âgé de 52 ans. Selon la police locale qui rapporte l’information le 4 mars 2026, le suspect aurait commis ce geste en pensant que son frère l’avait agressé lors d’un rêve la nuit précédente.

Meurtre et arrestation

D’après le communiqué officiel du Commandement de la Police de l’État d’Oyo au Nigeria, l’incident se serait produit lorsque Suleiman aurait frappé son frère, alors assis, à la tête avec une pierre avant de prendre la fuite. La victime a été transportée en urgence à l’hôpital Ileri Oluwa, où le médecin a confirmé son décès.

Le commissaire de police, CP Femi Haruna, a ordonné que l’affaire soit confiée au Département d’enquête criminelle de l’État (SCID) pour une investigation approfondie et confidentielle. La police indique que le suspect a avoué les faits et coopère avec les enquêteurs. Une équipe, dirigée par l’officier de police divisionnaire de la division d’Ago-Amodu, s’est rendue sur les lieux et à l’hôpital pour mener les premières procédures d’enquête.

Témoignage et suite de l’enquête

D’après la déclaration de la DSP Olayinka Ayanlade, un voisin, Badmus Yunisa, a rapporté que Suleiman avait accusé son frère de l’avoir attaqué dans un rêve. Cette affirmation aurait déclenché le geste violent. Le commandement de police confirme l’authenticité de ces déclarations et précise que l’affaire est traitée conformément aux procédures légales en vigueur dans l’État.

Le Département d’enquête criminelle de l’État mènera une enquête complète afin de déterminer les circonstances exactes et l’intention du suspect.