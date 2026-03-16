Nucléaire : la Russie dénonce le flou américain sur la reprise des essais

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a critiqué lundi l’absence de clarté des États-Unis concernant la directive présidentielle ordonnant la reprise des essais nucléaires. S’exprimant le 16 mars 2026 lors de la Conférence de non-prolifération de Moscou, Lavrov a dénoncé le silence de Washington sur la portée réelle de cette annonce.

Le président américain Donald Trump avait rendu publique en octobre 2025 une directive adressée au Secrétaire à la Défense ordonnant la reprise des essais nucléaires. Depuis cette annonce, le gouvernement américain n’a fourni aucune explication détaillée sur la nature exacte de ces essais, ni sur l’intention d’abandonner le moratoire américain sur les explosions nucléaires à grande échelle.

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Lavrov a pointé cette opacité comme un facteur de déstabilisation majeure : « À ce jour, il n’y a pas eu d’explication claire de la part des États-Unis sur ce qui était signifié ». Cette ambiguïté entretient l’incertitude internationale sur les véritables intentions de Washington.

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Le Traité d’interdiction complète toujours bloqué

Le ministre russe a lié cette directive à l’incapacité du régime de non-prolifération nucléaire à progresser. Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, signé en 1996, reste sans effet tant que les États-Unis ne l’ont pas ratifié. Washington demeure l’un des rares pays dotés de l’arme nucléaire à ne pas avoir ratifié ce traité, bloquant ainsi son entrée en vigueur.

Cette absence de ratification crée un vide juridique qui complique les efforts de limitation mondiale des armes nucléaires. La directive Trump intervient dans ce cadre d’affaiblissement des protections existantes.

Préoccupations sur la prolifération

Lavrov a soulevé des inquiétudes quant à la détermination croissante de nombreux États à acquérir l’arme nucléaire, considérant désormais cette possession comme une protection fiable contre les empiètements sur leur sécurité. Une telle dynamique crée, selon le ministre, « de graves risques de prolifération ».

Ces inquiétudes se renforcent face aux fortes tensions au Moyen-Orient et dans le Golfe Persique. Selon le ministre, les crises régionales accélèrent la volonté de certains pays à se doter de capacités nucléaires, tandis que l’absence de cadre international clair sur les essais fragilise les mécanismes de contrôle.

Les déclarations de Lavrov reflètent une fracture entre les puissances nucléaires sur la direction des régimes de non-prolifération. Le gouvernement américain n’a pas fourni de réponse aux critiques russes ni de précisions sur les modalités de sa directive.