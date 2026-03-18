OnlyFans : l'influenceuse française MMJ arrêtée à Bali risque 16 ans de prison

Melisa Mireille Jeanine, 23 ans, influenceuse française connue en ligne sous le pseudo MMJ, a été arrêtée le 13 mars 2026 à l’aéroport international de Denpasar, à Bali, alors qu’elle tentait de quitter l’Indonésie en direction de la Thaïlande. Deux complices européens ont été interpellés dans la même affaire : un Français de 26 ans, identifié comme ERB, qui aurait agi en tant que manager et producteur, et un Italien de 24 ans, Nadir Ben Said, qui apparaît dans la vidéo.

Une vidéo tournée le 8 mars dans une villa de Canggu

Selon la police du district de Badung, la vidéo à l’origine de l’affaire aurait été filmée le 8 mars dans la Villa Pande, à Canggu, dans le district de North Kuta. Le contenu met en scène Jeanine et Nadir Ben Said déguisé en livreur de la plateforme indonésienne Gojek. La vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux avant d’être détectée par les autorités le 13 mars. Ce même jour, la police a coordonné avec les services de l’immigration pour intercepter Jeanine et Ben Said à l’aéroport. Le responsable de la police de Badung, Joseph Edward Purba, a déclaré lors d’une conférence de presse que « la motivation des suspects était de tirer des bénéfices de contenus vidéos pornographiques ». ERB a été arrêté séparément à Canggu le lendemain.

Des charges pénales sous la loi indonésienne sur les transactions électroniques

Les trois suspects sont poursuivis en vertu de la loi indonésienne sur l’information et les transactions électroniques (UU ITE), qui réprime la production et la diffusion de contenus pornographiques. Cette législation prévoit jusqu’à dix ans d’emprisonnement pour la production et six ans supplémentaires pour la diffusion en ligne, soit une peine maximale théorique de seize ans. Lors des perquisitions, la police a saisi trois téléphones mobiles, une caméra, un ordinateur portable MacBook et un gilet de livreur à moto ayant servi au tournage. Un conducteur Gojek indonésien prénommé M Ray, dont le nom circulait sur les réseaux sociaux en lien avec l’affaire, a publié une vidéo Instagram pour démentir toute implication et remercier la brigade criminelle numéro 4 de la police de Badung d’avoir identifié les véritables suspects.

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Les trois ressortissants européens sont actuellement en garde à vue au commissariat central de Badung dans l’attente de la suite des procédures judiciaires indonésiennes.