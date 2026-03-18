Patrimoine et mémoire : l’INF consacre une exposition à des figures féminines du Bénin

Le vendredi 13 mars 2026, l’Institut national de la femme (Inf) a lancé, à son siège à Cotonou, l’exposition « Héroïnes du Bénin : d’hier à aujourd’hui », une initiative qui célèbre les figures féminines ayant marqué l’histoire du pays. L’exposition met en lumière une quarantaine de figures féminines, issues de divers domaines, dont les parcours illustrent le courage, la résilience et l’excellence. Parmi ces personnalités mises à l’honneur figurent notamment la reine Tassi Hangbé, l’athlète Noélie Yarigo, les pionnières Solange Faladé et Rafiatou Karimou, ainsi que la magistrate Élisabeth Pognon.

À travers des portraits mêlant images et textes, l’initiative propose une immersion dans l’histoire et les contributions de ces femmes. Pour la présidente de l’Inf, Huguette Bokpè Gnacadja, cette exposition dépasse le cadre artistique. Elle constitue une démarche visant à réhabiliter la place des femmes dans le récit national. « Nous ne sommes pas réunis aujourd’hui simplement pour inaugurer une exposition d’art. Nous sommes ici pour briser un silence séculaire et pour rendre aux femmes du Bénin la place qui leur revient de droit dans le récit de notre nation », a-t-elle déclaré.



De son côté, la secrétaire exécutive de l’institution, Flore Djinou, a insisté sur l’importance de la transmission aux générations futures. Elle a rappelé que les femmes d’hier ont été « les premières sentinelles » des droits, sur lesquelles repose aujourd’hui la légitimité des combats actuels.



Portée par l’artiste et commissaire d’exposition Sonia Couao-Zotti, cette collection se veut également un appel à l’engagement en faveur de l’égalité. Elle s’inscrit dans le thème de la Journée internationale des droits des femmes 2026 : « Droits. Justice. Action. Pour toutes les femmes et les filles ».



Ouverte au public jusqu’à fin juillet 2026 dans les locaux de l’Institut national de la femme à Cotonou, l’exposition ambitionne d’inspirer les visiteurs, notamment les jeunes générations, à œuvrer pour une société plus équitable. Des informations complémentaires peuvent être obtenues via le numéro vert 114 ou sur WhatsApp au 01 51 07 88 88.