Plus de 20.000 morts en France: les seniors face au danger des chutes

Selon les données publiées par Santé publique France le jeudi 12 mars, les seniors sont à risque en France. En effet, les personnes de 65 ans et plus ont tendance à beaucoup chuter. Près de 20 000 personnes seraient d’ailleurs décédées après être tombées en 2024. Un chiffre en hausse. En 2019, ils n’étaient “que” 15 000 à avoir perdu la vie des suites d’une chute.

Face à la hausse des accidents domestiques, le gouvernement a d’ailleurs décider de lancer une vaste campagne nationale de prévention. L’objectif est d’informer les seniors sur les risques que ces accidents représentent mais aussi sur comment les limiter. En cinq ans seulement, le taux de mortalité lié aux chutes parmi les plus de 65 ans a progressé d’environ 18%.

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En France, les seniors chutent de plus en plus

Dans le détail, il apparaît que ce sont les personnes les plus âgées qui souffrent majoritairement de chutes domestiques. Les personnes de 85 ans et plus sont effectivement très touchées par la hausse de ces accidents. La pandémie de covid-19 y serait, selon certains chercheurs, pour beaucoup.

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En effet, celle-ci a accentué la sédentarité et la perte de mobilité chez certains seniors. Les plus âgés sont plus seuls, moins mobiles. Ils rencontrent ainsi plus de difficultés dans les conditions actuelles. Mais cette piste seule ne peut tout expliquer, de l’aveu même des scientifiques, qui rappellent aussi que l’âge moyen de la population française augmente plus vite. Entendez par-là, il y a plus de personnes seniors que de naissances.

Le nombre de décès en hausse de 18% en l’espace de cinq ans

Les statistiques mettent également en évidence des écarts entre les hommes et les femmes. D’après les recherches de Santé publique France, les femmes sont plus souvent hospitalisées que les hommes. Cependant, leurs chutes sont moins graves que celles des hommes, qui sont ceux qui décèdent, malheureusement, le plus de ce type d’accident.