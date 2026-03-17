Des propos attribués à Angela Merkel, ancienne chancelière d’Allemagne, alimentent un débat politique après la diffusion d’une interview télévisée dans laquelle elle évoque le rôle des personnes ayant une « histoire migratoire » dans le paysage politique allemand. L’entretien, diffusé en mars 2026 par la chaîne publique régionale Hessischer Rundfunk, a été interprété par certains commentateurs comme un appel à voter contre le parti Alternative für Deutschland (AfD).

La déclaration a été prononcée lors d’un échange avec la journaliste Jagoda Marinić consacré à l’évolution de la vie politique en Allemagne. Angela Merkel y a notamment déclaré : « Je voudrais que les personnes ayant une histoire migratoire s’unissent avec ceux qui ne font pas cause commune avec l’AfD. »

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Ces propos ont circulé rapidement sur les réseaux sociaux et ont été repris par plusieurs médias internationaux. Les chaînes GB News et le site Breitbart ont présenté la déclaration comme un appel adressé aux électeurs issus de l’immigration pour voter contre l’AfD. La formulation exacte citée dans l’interview ne mentionne toutefois pas explicitement un appel direct au vote.

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Une déclaration diffusée lors d’une interview télévisée

L’échange a été diffusé par Hessischer Rundfunk, un média public régional appartenant au réseau audiovisuel ARD. Angela Merkel, qui a dirigé le gouvernement allemand de 2005 à 2021 au nom de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), répondait à des questions portant sur les tensions politiques et la participation des citoyens issus de l’immigration au débat public.

Le parti Alternative für Deutschland, fondé en 2013, s’est progressivement imposé comme l’une des principales formations d’opposition en Allemagne. Son programme comporte des positions critiques envers la politique migratoire menée par les gouvernements allemands depuis la crise migratoire européenne de 2015.

Certaines structures régionales du parti font l’objet d’une surveillance par le service de renseignement intérieur allemand, le Bundesamt für Verfassungsschutz, qui examine des soupçons d’activités jugées extrémistes.

Immigration et montée des tensions politiques

La question migratoire reste un sujet central du débat politique en Allemagne depuis l’arrivée de centaines de milliers de demandeurs d’asile en 2015 et 2016. La décision prise à l’époque par le gouvernement dirigé par Angela Merkel d’accueillir un grand nombre de réfugiés, notamment en provenance de Syrie, a profondément marqué la vie politique du pays.

Les discussions sur l’immigration, l’intégration et la sécurité ont contribué à modifier les équilibres politiques. Le parti AfD a enregistré plusieurs percées électorales dans différents Länder et figure régulièrement parmi les principales forces d’opposition dans les enquêtes d’opinion.

La polémique liée aux propos attribués à Angela Merkel intervient alors que plusieurs élections régionales sont prévues en Allemagne en 2026, notamment dans les Länder de Saxe-Anhalt, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et Berlin, scrutins observés de près par les partis politiques et les instituts de sondage.