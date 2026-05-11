France: la Chine s'intéresse à une loi en faveur de l'Afrique

Le vendredi 8 mai 2026, la Chine a salué l’adoption d’une nouvelle loi par la France. Celle-ci vise à faciliter la restitution d’œuvres acquises illégalement pendant la période coloniale. Le texte, publié au Journal officiel après son adoption définitive par l’Assemblée nationale, permet désormais au gouvernement français de rendre au continent, certains biens culturels, par la voie d’un simple décret.

Cette réforme concerne les objets acquis entre 1815 et 1972. Jusqu’à présent, chaque restitution nécessitait une loi spécifique votée par le Parlement. Avec ce nouveau dispositif, les démarches pourront être simplifiées. Un sujet qui intéresse tout particulièrement la Chine, en raison des milliers d’objets emportés lors du pillage de l’ancien Palais d’été impérial de Pékin par les troupes françaises et britanniques en 1860.

Un dossier sensible entre Paris et Pékin

Parmi les œuvres concernées figureraient plusieurs pièces conservées dans les collections françaises, notamment au château de Fontainebleau. Certaines avaient appartenu à l’impératrice Eugénie. En ce sens, Pékin réclame depuis plusieurs années le retour de nombreux objets dispersés dans des collections publiques ou privées à travers le monde après les guerres du XIXe siècle.

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Des spécialistes estiment que ce regain d’intérêt chinois pour le patrimoine impérial dépasse la seule question culturelle. Le chercheur Emmanuel Lincot, spécialiste de la Chine contemporaine, souligne que le pouvoir chinois valorise davantage son passé impérial depuis les années 1980. Selon lui, cette stratégie permettrait au régime de renforcer son récit national et son influence politique.

Une question diplomatique et historique

En d’autres termes, la question de l’art cache en réalité un narratif dont l’objectif est surtout politique… encore plus à l’heure où Xi Jinping souhaite unifier la Chine avec l’île de Taïwan qu’il considère comme étant partie intégrante de son territoire. Pour Pékin, récupérer ces œuvres est également un symbole. L’idée est de mettre un terme définitif à une période d’humiliation liée aux interventions occidentales du XIXe siècle.

En France, cette nouvelle loi pourrait ouvrir la voie à des restitutions dans les prochaines années. Le gouvernement devra toutefois examiner chaque dossier individuellement afin de déterminer l’origine des œuvres et les conditions exactes de leur acquisition avant toute décision officielle.