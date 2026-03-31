Présidentielle 2026 au Bénin : Les mouvements de soutien, véritables ambassadeurs de Romuald Wadagni

L’élection présidentielle d’avril 2026 continue d’occuper l’actualité béninoise. Comme un rempart, les mouvements qui soutiennent la candidature de Romuald Wadagni constituent un véritable vivier de mobilisation pour le dauphin de Patrice Talon. De l’annonce de la candidature à la présentation de son projet de société en passant par son investiture à Parakou, ces mouvements représentent pour lui de véritables ambassadeurs.

À Cotonou, le 21 mars 2026, le candidat à l’élection présidentielle, Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, a présenté son projet de société au Palais des Congrès devant des représentants d’institutions, des organisations citoyennes et des sympathisants. À cette occasion, plusieurs centaines de mouvements engagés en faveur du duo Wadagni-Talata ont investi les lieux et les alentours, confirmant leur rôle croissant dans la mobilisation autour de la candidature.

Dès les premières heures de la journée, ces regroupements, venus de différentes régions du pays, ont convergé vers le site en affichant leurs couleurs. Leur présence s’est étendue au-delà du Palais des Congrès, avec des rassemblements observés jusqu’à la place de l’Amazone.

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Une mobilisation structurée autour des activités publiques

Au cours de la présentation, Romuald Wadagni a exposé les orientations de son projet, axées notamment sur la réduction de la pauvreté, la transformation économique et le renforcement de la sécurité. À l’issue de son intervention, les mouvements de soutien se sont organisés pour l’accueillir à la sortie de la salle.

Des files de sympathisants ont été constituées pour établir un contact direct avec le candidat. Cette séquence s’est prolongée par un bain de foule, marqué par des salutations et des échanges brefs. La mobilisation s’est maintenue tout au long de la journée avant la dispersion progressive des participants. Un participant présent sur les lieux a déclaré : « Nous sommes venus montrer notre engagement et notre soutien au projet. »

Une démonstration de force sur le terrain

Dès l’ouverture officielle de la campagne, le 27 mars 2026, cette mobilisation s’est également traduite par le déploiement d’une caravane d’envergure nationale en soutien au duo Wadagni-Talata. Plusieurs circuits ont été activés simultanément, notamment à Abomey-Calavi, Porto-Novo, Ouidah, Bohicon, Abomey, Parakou, Lokossa et Djougou, avec un point de convergence observé à Cotonou. Dans la capitale économique, la Place de l’Amazone puis le siège de campagne du duo à Fidjrossè ont constitué des points visibles de cette démonstration de présence sur le terrain.

Au-delà de leur portée symbolique, ces caravanes ont renforcé la visibilité du ticket présidentiel dans l’espace public. Elles illustrent aussi la capacité des mouvements de soutien à prolonger leur présence au-delà des grands rassemblements, en occupant le terrain et en relayant localement la dynamique de campagne.

Une dynamique enclenchée dès l’annonce de la candidature

Les actions observées à Cotonou s’inscrivent dans une mobilisation amorcée plusieurs mois plus tôt. Le 9 septembre 2025, une campagne citoyenne baptisée « Je donne pour ROW » a été lancée pour financer la caution du candidat. Dans un communiqué officiel des initiateurs, il est indiqué que près de 15 000 contributeurs ont participé en 24 heures, permettant de réunir un peu plus de 30 millions de francs CFA.

Les organisateurs précisent que la majorité des contributions étaient de faible montant, avec une forte proportion inférieure à 1 000 FCFA. À l’issue de l’opération, les contributions ont été clôturées et un chèque correspondant au montant mobilisé doit être remis au candidat. Cette démarche répond aux exigences du code électoral béninois, qui conditionne la validation des candidatures au paiement d’une caution.

Dans le prolongement de cette initiative, des actions de mobilisation ont été observées lors du dépôt de candidature du duo, notamment à Parakou, où la campagne « Je m’engage pour RoW » a rassemblé des sympathisants.

Des relais locaux engagés dans la sensibilisation

Les promoteurs de ces mouvements indiquent que leur engagement se poursuit à travers des activités de terrain. Des opérations de sensibilisation sont en cours dans plusieurs communes afin de structurer la mobilisation en vue du scrutin alors que la campagne a démarré le 27 Mars dernier.

Ces actions consistent à organiser des rencontres de proximité, à informer les populations sur le processus électoral et à coordonner les initiatives locales. L’objectif affiché est de maintenir l’intérêt autour de la candidature et d’assurer une présence continue dans les localités.

Selon les indications fournies par les organisateurs, ces réseaux entendent poursuivre leurs activités jusqu’à l’échéance électorale. La campagne pour l’élection présidentielle suit son calendrier, avec un scrutin fixé au 12 avril 2026 et des actions de mobilisation qui devraient se poursuivre dans les jours précédant le vote.