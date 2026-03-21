Présidentielle au Bénin : la Céna forme les agents électoraux de la diaspora

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a lancé, samedi 21 mars 2026, la formation des agents électoraux déployés à l’étranger en vue de l’élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence de François Abiola, membre du Conseil électoral représentant le président de l’institution, aux côtés du directeur général des élections et de plusieurs cadres.

Cette session vise les coordonnateurs, assistants coordonnateurs et points focaux appelés à superviser les opérations de vote dans les représentations diplomatiques et consulaires du Bénin hors du territoire national.

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Quatorze centres de vote répartis dans dix pays

Dans son intervention, François Abiola a rappelé que le cadre légal autorise l’organisation du vote à l’étranger. Il s’est appuyé sur le code électoral en vigueur, notamment la loi n°2019-43 du 13 novembre 2019, qui intègre les représentations diplomatiques et consulaires dans la circonscription électorale nationale.

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Dans ce cadre, la Céna, en collaboration avec le gouvernement béninois, a retenu 14 centres de vote répartis dans dix pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique. Ce dispositif vise à permettre aux citoyens béninois résidant à l’étranger de participer au scrutin dans des conditions conformes aux exigences légales.

Les agents en formation auront la charge de conduire et de superviser l’ensemble des opérations électorales dans ces centres, depuis l’accueil des électeurs jusqu’à la centralisation des résultats.

Des agents formés aux exigences du processus électoral

Le programme de formation porte sur plusieurs modules techniques et juridiques. Les participants sont notamment formés sur leurs rôles et responsabilités, les infractions et sanctions en matière électorale, ainsi que les procédures de remplissage des documents officiels.

Un volet est également consacré à l’utilisation de la plateforme de transmission électronique des résultats, un outil destiné à sécuriser et accélérer la remontée des données vers les instances centrales.

François Abiola a insisté sur la rigueur attendue des agents électoraux, appelés à garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. « Le bon déroulement du vote dans les représentations diplomatiques et consulaires dépendra de votre rigueur, de votre sens de la responsabilité et de votre engagement pour la transparence », a-t-il déclaré.

Les coordonnateurs sont chargés de la supervision globale du processus dans chaque pays, tandis que les assistants coordonnateurs assurent le suivi opérationnel. Les points focaux, quant à eux, facilitent la coordination entre les différents intervenants.

Un dispositif encadré avant le scrutin d’avril

Cette formation intervient à moins de trois semaines du scrutin présidentiel, dont le premier tour est fixé au 12 avril 2026. Elle constitue une étape préalable à la mise en place du dispositif électoral à l’étranger, en complément des opérations déjà engagées sur le territoire national.

La Céna prévoit, à l’issue de ces sessions, le déploiement progressif des agents formés dans les différentes représentations diplomatiques concernées. Les opérations électorales à l’étranger devront se dérouler dans le respect des mêmes standards que sur le territoire national, notamment en matière de transparence, de sécurité et de traçabilité des résultats.