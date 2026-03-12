Présidentielle au Bénin : la CENA lance la formation des formateurs des agents électoraux

La Commission Électorale Nationale Autonome a ouvert, jeudi 12 mars à Cotonou, la session de formation des formateurs chargés de préparer les agents électoraux en vue de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Sacca Lafia, devant les membres du Conseil électoral et les cadres de l’institution.

Cette session constitue une étape de préparation du scrutin présidentiel. Elle vise à doter les formateurs des compétences nécessaires pour encadrer les acteurs appelés à intervenir dans les opérations électorales à travers le territoire.

À lire aussi Formé au PSG, Junior Sessegnon rêve de porter les couleurs du Bénin

Un dispositif destiné à préparer les acteurs du scrutin

Dans son allocution d’ouverture, le président de la CENA a rappelé la portée de la mission confiée aux formateurs. « En matière électorale, l’insignifiant n’existe pas : chaque détail négligé est une faille, chaque hésitation une menace », a-t-il déclaré devant les participants.

Publicité

Selon Sacca Lafia, ces formateurs auront la responsabilité de transmettre les procédures et les exigences professionnelles aux agents électoraux déployés dans les bureaux de vote. Leur intervention doit permettre de garantir une maîtrise complète des opérations liées à l’organisation du scrutin.

La session réunit des cadres de la Commission électorale chargés d’assurer, après cette étape, la formation des coordonnateurs d’arrondissement, de leurs assistants et des points focaux communaux. L’objectif est d’assurer une diffusion uniforme des procédures sur l’ensemble du territoire.

Des modules centrés sur les procédures électorales

La présentation des objectifs de l’atelier a été assurée par Mireille Mariano, responsable de la communication et de la formation au sein de la CENA. Selon la direction de la formation de la Commission électorale, les participants devront maîtriser les missions des membres des postes de vote, des coordonnateurs d’arrondissement et de zone ainsi que celles des points focaux communaux. La session vise également à renforcer leurs compétences techniques sur les documents électoraux utilisés lors du scrutin, notamment les procès-verbaux, les registres de vote et les formulaires officiels.

Les formateurs seront aussi initiés à l’utilisation de la plateforme électronique destinée à la transmission des résultats. Les modules portent sur les procédures de connexion, la saisie et la validation des données, ainsi que sur les mesures de sécurité prévues pour préserver l’intégrité des informations. Un volet juridique est également prévu. Les participants recevront des informations sur les infractions électorales et les sanctions prévues par la législation afin de prévenir les irrégularités durant les opérations de vote.

Préparation logistique et gestion des imprévus

La formation aborde aussi les situations susceptibles de perturber le déroulement des opérations électorales. Les membres des postes de vote devront connaître les alternatives prévues par la réglementation en cas d’absence de certains documents ou matériels au démarrage du scrutin. Ces dispositions visent à éviter l’interruption des opérations de vote et à garantir la continuité des procédures prévues par la loi électorale.

L’élection présidentielle du 12 avril 2026 constituera le huitième scrutin présidentiel organisé au Bénin depuis le début du Renouveau démocratique en 1990. Elle permettra également d’élire le cinquième président de la République dans ce cycle institutionnel et le deuxième duo présidentiel depuis l’instauration du ticket président-vice-président.

À l’issue de cette session de formation, les formateurs devront poursuivre la démultiplication des enseignements dans les communes et les arrondissements afin de préparer les agents électoraux qui seront déployés dans les bureaux de vote lors du scrutin prévu dans un mois.