Présidentielle au Bénin : la Céna organise le tirage des postes de vote à l’étranger

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a organisé, mercredi 25 mars 2026, le tirage au sort des membres des postes de vote de la diaspora, lors d’une séance tenue en présence du Conseil électoral et des représentants des deux duos candidats à la présidentielle. L’opération a permis de désigner les représentants appelés à siéger dans les 14 postes de vote ouverts à l’étranger pour le scrutin du 12 avril.

Les représentants des deux camps en lice ont participé à cette procédure, encadrée par l’institution électorale. À l’issue du tirage, les postes de président et d’assesseurs ont été répartis entre les duos candidats, conformément au mécanisme prévu pour garantir une représentation équilibrée dans chaque bureau de vote.

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Une désignation encadrée par la loi électorale

Le président de la Céna, Sacca Lafia, a rappelé que la législation en vigueur confie aux duos de candidats la responsabilité de désigner les membres des postes de vote à l’étranger. Le tirage au sort constitue une étape préalable permettant d’attribuer à chaque camp les fonctions à pourvoir.

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Selon la procédure appliquée, le duo qui obtient, par tirage, un poste donné — président ou assesseur — procède ensuite à la désignation de son représentant pour cette fonction, en tenant compte de son organisation interne dans le pays concerné. Ce dispositif vise à assurer une présence équitable des candidats dans l’ensemble des centres de vote de la diaspora. Chaque poste de vote est composé de trois agents : un président et deux assesseurs. Au total, 42 agents électoraux sont ainsi concernés pour l’ensemble des sites retenus à l’étranger.

Répartition des postes dans 14 villes à l’étranger

Les opérations de vote de la diaspora se dérouleront dans 14 villes réparties en Afrique, en Europe et en Amérique. Il s’agit notamment de Dakar, Ouagadougou, Abidjan, Abuja, Ibadan, Lagos, Brazzaville, Pointe-Noire, Libreville, Malabo, Paris, Washington, New York et Montréal.

Cette implantation correspond aux principales zones de concentration des électeurs béninois à l’étranger. La Céna encadre ces opérations afin de permettre aux citoyens inscrits hors du territoire national de participer au scrutin dans des conditions conformes aux exigences électorales.

Les représentants saluent le déroulement du tirage

À l’issue de la séance, les représentants des deux duos candidats ont exprimé leur appréciation du processus. Assan Séïbou, pour le duo Wadagni–Talata, et Prosper Adoukonou, pour le duo Hounkpè–Hounwanou, ont salué les conditions dans lesquelles le tirage a été conduit.

« Nous avons constaté que le processus s’est déroulé dans la transparence et l’équité », ont-ils indiqué à l’issue de l’opération, validant ainsi les modalités retenues par l’institution électorale. Le tirage au sort marque une étape dans la préparation du scrutin présidentiel, dont le premier tour est fixé au 12 avril 2026. Les prochaines opérations porteront sur la finalisation de la liste des agents désignés et l’organisation matérielle du vote dans les différents postes de la diaspora.