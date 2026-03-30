Présidentielle au Bénin : « Septentrion en Mouvement » se range derrière Wadagni

Au lendemain du lancement officiel de la campagne présidentielle au Bénin, le mouvement « Septentrion en Mouvement » a organisé, samedi 28 mars 2026 à Parakou, une rencontre citoyenne destinée à mobiliser la jeunesse en faveur du duo candidat Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata. L’initiative s’est tenue dans la salle des fêtes de la municipalité, en présence de plusieurs acteurs locaux engagés dans la dynamique électorale.

La rencontre, coordonnée par Icham Orou Soua, responsable du mouvement, intervient dans un contexte d’intensification des activités politiques à l’échelle nationale. Dès l’ouverture, les organisateurs ont posé le cadre : structurer un soutien autour d’un projet politique et encourager l’implication des jeunes dans le processus électoral.

Mobilisation structurée autour d’un projet politique

Face aux participants, Icham Orou Soua a insisté sur la dimension civique du rassemblement, au-delà du simple soutien électoral. « Ce rassemblement n’est pas seulement une occasion d’exprimer un soutien au duo présidentiel. Il constitue avant tout une manifestation de notre maturité citoyenne et de notre engagement en faveur d’un avenir meilleur pour Parakou et pour ses ambiants », a-t-il déclaré.

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Selon lui, le positionnement du mouvement repose sur une analyse préalable des propositions des différents candidats à l’élection présidentielle. Il affirme que le choix du duo Wadagni-Talata s’est opéré à l’issue de cette démarche comparative, mettant en avant une orientation politique jugée cohérente avec les attentes locales.

L’intervention a également mis l’accent sur la capacité des citoyens à s’organiser autour de valeurs communes telles que le dialogue, la solidarité et la responsabilité. Pour les organisateurs, cette mobilisation traduit une volonté de peser dans le débat public et d’inscrire la jeunesse du Septentrion dans une dynamique politique active.

Une initiative portée par des acteurs engagés

Le coordonnateur général du mouvement a par ailleurs salué l’initiateur de la rencontre, Maître Abdel Fawez Idrissou, avocat inscrit au Barreau de Paris et docteur en droit. Malgré ses activités professionnelles à l’étranger, ce dernier est présenté comme un acteur impliqué dans le développement de la région septentrionale. Selon le coordonnateur, il s’agit d’un mouvement qui, compte devenir national. A long terme, il va prendre le nom« Le Bénin en mouvement»

L’événement a permis de fédérer divers profils : étudiants, jeunes professionnels et responsables associatifs, venus échanger sur les enjeux de l’élection et les perspectives de développement local. Les discussions ont notamment porté sur la place de Parakou dans les politiques publiques à venir et sur les attentes en matière d’emploi, d’infrastructures et de gouvernance.

Cette mobilisation intervient alors que la campagne électorale, ouverte officiellement le 27 mars 2026, s’étend sur une période encadrée par le calendrier de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Celle-ci prévoit plusieurs semaines d’activités politiques avant le scrutin fixé au 12 avril 2026. Le scrutin présidentiel constituera la prochaine étape décisive de ce processus électoral, avec l’ouverture officielle des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national.