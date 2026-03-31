Raffinerie Dangote : un prêt de 4 milliards $ aux enjeux majeurs pour l’Afrique

La Raffinerie Dangote a obtenu un prêt syndiqué de 4 milliards de dollars destiné à soutenir ses activités et son expansion industrielle, a annoncé le 31 mars 2026 la Banque Africaine d’Exportation et d’Importation (Afreximbank). Afreximbank, avec Access Bank comme co-arrangeur principal, a structuré cette facilité financière au profit de la Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE au Nigeria.

Cette opération intervient alors que les pays africains dépendent fortement des importations de carburants raffinés, ce qui expose plusieurs économies aux fluctuations des prix mondiaux et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement. Les tensions au Moyen-Orient, notamment autour des zones productrices de pétrole et des perturbations liées à la crise du Strait of Hormuz, ont contribué à renforcer les incertitudes sur les marchés énergétiques internationaux, compliquant davantage l’approvisionnement des États africains dépourvus de capacités de raffinage suffisantes.

Une opération de financement structurée au Caire

La signature de la facilité de crédit s’est déroulée lors d’une séance d’engagement stratégique entre le conseil d’administration d’Afreximbank et la direction du groupe Dangote au Caire, en Égypte. L’institution financière panafricaine a indiqué avoir souscrit 2,5 milliards de dollars dans ce prêt à terme syndiqué senior, tandis que plusieurs banques partenaires complètent le reste du financement pour atteindre 4 milliards de dollars. Selon Afreximbank, cette structure vise à consolider les financements déjà existants de la raffinerie et à adapter sa configuration financière à son fonctionnement opérationnel et à son plan de croissance.

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Objectifs industriels et transformation du marché énergétique

M. Aliko Dangote a déclaré que cette transaction « renforce les bases financières de la raffinerie et la positionne pour la phase suivante de sa croissance ». Du côté de l’institution financière, le président du conseil d’administration d’Afreximbank, le Dr George Elombi, a indiqué que l’opération soutient des projets industriels portés par des acteurs africains et contribue à modifier la structure énergétique du continent.

L’enjeu principal de ce financement est clairement défini par les parties prenantes : « ce prêt vise à accélérer la substitution aux importations, à promouvoir le commerce intra-africain de produits pétroliers raffinés et à renforcer la sécurité énergétique du continent » a affirmé le Dr George Elomb.

Vers une recomposition du marché pétrolier africain

La raffinerie Dangote, d’une capacité de traitement estimée à 650 000 barils de pétrole par jour selon les données techniques, est appelée à jouer un rôle dans la réduction de la dépendance africaine aux importations de carburants. Cette dynamique pourrait également favoriser la circulation de produits pétroliers entre pays du continent, en limitant le recours aux marchés extérieurs.

Le financement quinquennal devra également permettre une optimisation de la structure de capital du projet et accompagner ses futures phases d’expansion industrielle. La mise en œuvre effective de cette facilité de crédit suivra un calendrier progressif défini entre les institutions financières et la direction de la raffinerie, avec des ajustements possibles selon les performances opérationnelles et les conditions du marché énergétique mondial.