Afrique : les 10 pays les plus touchés par la hausse des prix du carburant en avril 2026

Le site GlobalPetrolPrices, spécialisé dans la collecte et la publication de données sur les prix de l’énergie à l’échelle mondiale, a publié ce 15 avril 2026 son classement des pays les plus affectés par la hausse des prix du carburant en avril 2026. En Afrique, le palmarès révèle des écarts considérables avec la moyenne mondiale, dans un marché pétrolier sous tension depuis plusieurs semaines.

Le Malawi et le Zimbabwe en tête, l’Afrique de l’Ouest en embuscade

En tête du classement africain, le Malawi affiche un prix à la pompe de 3,847 dollars le litre, le plaçant au deuxième rang mondial. Loin derrière, le Zimbabwe s’établit à 2,230 dollars, soit la 18e position mondiale. La République centrafricaine et la Sierra Leone complètent le quatuor de tête, avec respectivement 1,849 dollar (42e mondial) et 1,779 dollar (49e).

Le Maroc, le Sénégal et le Rwanda occupent le milieu du tableau, à 1,642 dollar, 1,618 dollar et 1,577 dollar le litre. Ces trois pays se situent aux 59e, 61e et 63e rangs mondiaux. Le Mali (1,539 dollar, 67e), le Burkina Faso (1,495 dollar, 73e) et le Cameroun (1,479 dollar, 74e) ferment la marche. Tous dépassent la moyenne mondiale, qui est passée de 1,34 dollar le litre le mois dernier à 1,48 dollar ce mois-ci.

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Une flambée alimentée par plusieurs facteurs simultanés

Cette publication intervient dans une période de forte instabilité des prix des hydrocarbures sur le continent. Depuis fin mars 2026, plusieurs pays africains ont enregistré des hausses officielles à la pompe, alimentées par la volatilité des cours internationaux du brut, liée aux tensions au Moyen-Orient. Au Mali, l’organisme public de régulation OMAP a porté le gasoil à 940 FCFA le litre le 28 mars, contre 725 FCFA en début d’année, soit une progression de 29 %. Le supercarburant malien a également grimpé de 13 %, à 875 FCFA le litre. Le pays subit par ailleurs des perturbations logistiques dues aux attaques visant les convois de carburant sur ses routes d’approvisionnement.

En Afrique du Sud, le choc a été particulièrement brutal fin mars : le diesel a bondi de 7,51 rands par litre en une seule révision tarifaire, provoquant des ruées dans les stations-service de Johannesburg. Le gouvernement sud-africain a répondu par une réduction temporaire de 3 rands de la taxe sur le carburant pour le mois d’avril, un allègement estimé à environ 351 millions de dollars de manque à gagner pour les finances publiques.

Les dix pays africains aux prix du carburant les plus élevés en avril 2026 (GlobalPetrolPrices)