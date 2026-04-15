Aliko Dangote parmi les 100 personnes les plus influentes du monde en 2026

Le magazine américain TIME a intégré le milliardaire nigérian Aliko Dangote à sa sélection annuelle des cent personnalités les plus influentes au monde. Le classement TIME100 2026, publié le 15 avril, positionne Dangote dans la catégorie Titans, aux côtés de figures telles que l’actrice Zoe Saldana, le cinéaste Ben Stiller et le golfeur Scottie Scheffler.

Cette reconnaissance intervient dans le cadre d’une ascension constante de Dangote dans les classements mondiaux. Depuis octobre 2024, sa fortune a progressé de plus de 18 milliards de dollars, portée par l’opérationnalisation de sa raffinerie pétrolière géante dans la banlieue de Lagos et les performances de ses participations dans le secteur cimentier africain. En 2026, le fondateur du groupe Dangote occupe le 64e rang mondial au classement Bloomberg des milliardaires, avec une fortune estimée à 32,5 milliards de dollars, maintenant son leadership incontesté sur le continent africain depuis quinze années consécutives.

L’empire industriel africain

Le groupe Dangote repose sur quatre piliers : la cimenterie, production qui représente la majorité des capacités africaines avec 52 millions de tonnes annuelles réparties dans dix pays ; la raffinerie pétrolière, d’une capacité de 650 000 barils par jour ; les engrais minéraux ; et le sucre raffiné. Cette diversification a permis à Dangote de créer un écosystème industriel intégré répondant aux besoins régionaux, réduisant la dépendance du Nigeria vis-à-vis des importations énergétiques et renforçant les chaînes d’approvisionnement agricoles locales.

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Le projet de cotation prochaine

Une introduction en bourse de la raffinerie est prévue pour le second trimestre 2026, selon les calendriers établis par le groupe. Cette opération pourrait valoriser l’actif entre 40 et 50 milliards de dollars, ce qui la positionnerait comme l’offre publique majeure la plus importante jamais réalisée sur un marché financier africain.

L’héritage et la vision

Tony Elumelu, fondateur de Heirs Holdings, signe le portrait de Dangote dans le TIME100. Il décrit un entrepreneur « infatigable, résilient et prévoyant », qui a financé et développé, sur fonds propres, un conglomérat couvrant le ciment, le sucre, les engrais et désormais le raffinage pétrolier. « Je l’appelle Alicash parce qu’il a la touche Midas », écrit Elumelu, avant d’ajouter : « Ce qui m’impressionne le plus chez Aliko, c’est que, malgré son immense succès, il est incroyablement humble. Il a inspiré une génération d’entrepreneurs. » Il conclut en soulignant que Dangote a démontré que « les Africains peuvent créer de la valeur, avec nos propres ressources, sur notre continent ».

La reconnaissance du TIME100 consolide la position de Dangote comme figure centrale de l’industrialisation africaine, à un moment où son groupe envisage une expansion boursière majeure susceptible d’attirer les investisseurs mondiaux dans les actifs manufacturiers africains.