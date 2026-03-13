Real Madrid - Manchester City : la surprise Mbappé ? la bonne nouvelle d'Arbeloa

Kylian Mbappé, de retour avec le Real Madrid pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City ? L’entraîneur espagnol, Alvaro Arbeloa s’est présenté ce 13 mars, à 10h30, face aux journalistes pour une conférence de presse forcément très attendue, quelques jours après la démonstration des Madrilènes au Bernabéu, face à City.

En effet, les joueurs de la capitale espagnole l’ont emporté sur le score de 3 à 0, après uen première mi-temps de haute volée, marquée par le triplé de Valverde. Un match auquel Kylian Mbappé n’a pas participé. Le champion du monde 2018 est toujours blessé, mais son retour pourrait se préciser.

Alvaro Arbeloa entretien le mystère autour de Kylian Mabppé mais se veut positif

Selon le staff madrilène, le français, qui ne sera pas présent sur la feuille de match pour la rencontre face à Elche, ce week-end, pourrait être du déplacement à Manchester, le 17 mars prochain, pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Selon l’entraîneur Arbeloa, l’état de l’international français progresse lentement mais sûrement.

Publicité

La décision finale quant à sa participation ou non au match contre Manchester City sera prise dans les jours à venir. Il est toutefois probable que les Madrilènes se montrent précautionneux. Ils ont trois buts d’avance sur City et un retour précipité de Mbappé pourrait coûter cher au Français, d’autant que la Coupe du monde 2026 approche à grands pas et nul doute que l’attaquant, qui a participé à deux finales en deux éditions, se voit à nouveau réaliser l’exploit de hisser les siens sur la plus haute marche du podium.

La presse Madrilène, pas tendre avec Kylian Mabppé

Les absences répétées de Kylian Mbappé sont régulièrement pointées du doigt par la presse madrilène, connue pour être particulièrement critique. Plusieurs fois, le tricolore a fait la Une des médias pour son manque d’efficacité ou ses statistiques en deça. Malgré tout, le français caracole en tête du classement des buteurs de LaLiga, avec 23 buts en 23 rencontres, soit un but par match en moyenne.