Real Madrid : Kylian Mbappé sous les critiques malgré la victoire face à l’Atlético

Le Real Madrid s’est imposé 3-2 face à l’Atlético de Madrid ce dimanche 22 mars au Santiago Bernabéu lors du derby madrilène. Titulaire en attaque, Kylian Mbappé, international français récemment revenu de blessure, a été critiqué par plusieurs observateurs en Espagne malgré la victoire de son équipe.

La rencontre, marquée par l’intensité et les initiatives offensives de Vinicius, a laissé Mbappé en retrait dans le jeu. Cette prestation a rapidement suscité des réactions dans les médias et les émissions spécialisées.

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Des critiques formulées par des médias et observateurs identifiés

Sur la radio Cadena SER, le journaliste Tomás Roncero a mis en cause l’implication de Mbappé, en particulier en fin de match, en le comparant à Vinicius. « La différence, c’est que Vinicius joue chaque ballon comme si sa vie en dépendait. Mbappé, lui, disparaît par moments. Dans un derby, ça ne suffit pas », a-t-il déclaré dans l’émission Carrusel Deportivo.

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Le site spécialisé Managing Madrid a également évalué sa performance, attribuant à l’attaquant français une note de 6 sur 10. Le média évoque une prestation en retrait, estimant qu’« il n’a pas réussi à imposer son influence dans les phases offensives et a été moins décisif que ses partenaires ».

Le quotidien régional Var-Matin, relayant des réactions issues de la presse espagnole, a écrit que Mbappé avait « flâné sur la pelouse » lors de certaines séquences, soulignant une implication jugée insuffisante au regard de son statut.

Un retour surveillé après une blessure au genou

Mbappé a repris la compétition récemment après une blessure au genou. La veille du derby, l’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, avait indiqué, selon Reuters, que l’attaquant était de nouveau pleinement disponible pour ce type de rencontre.

Son statut de joueur majeur du club entraîne une attention constante sur ses performances, chaque match étant évalué au regard de son rôle attendu dans l’animation offensive.

Une série de matchs à venir pour inverser la tendance

Le Real Madrid doit enchaîner avec plusieurs rencontres en championnat et en compétitions européennes dans les prochains jours. Ces échéances permettront à Mbappé de retrouver du rythme et de se positionner à nouveau comme un élément déterminant de l’attaque madrilène.