Retour de Neymar en sélection : quel effet sur le match Brésil-France ?

Neymar, ailier de Santos et meilleur buteur de l’histoire du Brésil (79 buts), pourrait retrouver la sélection pour les amicaux contre la France (26 mars) et la Croatie (1er avril), selon Globo.

Forme actuelle avec Santos

Depuis son retour sur les terrains le 16 février, Neymar a marqué un doublé contre Vasco de Gama (2-1) en championnat du Brésil. D’après (sofoot.com), la star brésilienne démontre qu’il peut encore être décisif malgré une saison marquée par les blessures . Son temps de jeu reste limité, et ses performances ont été jugées irrégulières jusqu’ici, ce qui pourrait influencer sa participation effective en sélection.

Parcours en sélection et blessures

L’ailier de 34 ans n’avait plus porté le maillot de la Seleçao depuis octobre 2023. Il avait été pré-convoqué par Carlo Ancelotti à l’été 2025 mais avait dû déclarer forfait sur blessure. Un retour contre la France serait son premier match international depuis plus de deux ans, ce qui pourrait modifier la dynamique offensive brésilienne.

Perspectives pour les amicaux

Carlo Ancelotti devrait publier sa liste définitive le 16 mars. Si Neymar figure dans la sélection finale, il pourrait participer aux deux rencontres préparatoires avant la Coupe du monde 2026, offrant à l’équipe une option supplémentaire sur le front offensif. Le choix dépendra de son état physique et de sa capacité à tenir 90 minutes. La liste définitive de la Seleçao sera annoncée le 16 mars par Carlo Ancelotti, confirmant ou non le retour effectif de Neymar.