RFI : après Alain Foka, Claudy Siar quitte les antennes de la radio française

Radio France Internationale (RFI) a annoncé, jeudi 26 mars, le départ du célèbre animateur Claudy Siar de l’émission Couleurs Tropicales, qu’il animait depuis 1995. L’information a été rendue publique par le groupe France Médias Monde, mettant fin à plus de trois décennies de présence à l’antenne.

Cette annonce intervient après le départ, en octobre 2023, du journaliste camerounais Alain Foka, autre figure historique de la radio, connu pour ses émissions consacrées à l’histoire et aux débats africains. Avec ces retraits successifs, RFI tourne une page historique. En effet, ces deux voix étaient fortement écoutées par le public africain de RFI.

Une émission devenue référence des musiques afro

Pendant plus de vingt ans, Claudy Siar a installé Couleurs Tropicales comme un rendez-vous régulier pour les auditeurs intéressés par les musiques africaines et caribéennes. L’émission diffusée à l’international a accueilli des artistes confirmés et émergents, tout en proposant des entretiens et des sélections musicales.

Au-delà de la programmation, le format a contribué à relier des publics répartis entre le continent africain et les diasporas. L’animateur y abordait également des sujets culturels et identitaires. Sur la page officielle de l’émission, il a déclaré : « Couleurs Tropicales, c’était bien plus qu’une émission : c’était un lien, une connexion. »

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Une transition annoncée par RFI

Dans son communiqué, RFI indique qu’une émission spéciale sera organisée pour marquer la fin du programme et permettre un échange avec les auditeurs. La radio précise que l’arrêt de Couleurs Tropicales ne met pas fin aux contenus dédiés aux musiques afro, annonçant la mise en place de nouvelles offres.

Claudy Siar avait déjà quitté France 24 en septembre 2024, où il présentait l’émission « À l’Affiche ». Son parcours au sein de France Médias Monde s’inscrit dans une trajectoire débutée dans les années 1990, à une période où la visibilité des musiques africaines restait limitée sur les grandes antennes internationales.

Une émission spéciale annoncée dans les prochains jours

RFI prévoit de diffuser prochainement un programme dédié à la fin de Couleurs Tropicales, sans préciser de date. Cette émission doit permettre de revenir sur les moments marquants du programme et d’accompagner la transition vers les nouveaux formats annoncés par la radio.