Russie : l'Ukraine aurait tué son propre agent en pleine interpellation, selon le FSB

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) affirme avoir déjoué mardi un attentat à la bombe à Ekaterinbourg, dans la région de Sverdlovsk. Selon l’agence de sécurité, un citoyen russe recruté par les services de renseignement ukrainiens aurait été tué à distance par ses propres commanditaires au moment où les forces de l’ordre tentaient de l’interpeller.

Selon le FSB, l’homme avait été chargé d’assassiner un cadre dirigeant d’une usine de défense de la région. Il avait loué un appartement à Ekaterinbourg sous une fausse identité fournie par Kiev et était en possession de deux engins explosifs improvisés au moment des faits. Lorsque les policiers sont passés à l’interpellation, les agents ukrainiens qui le supervisaient à distance auraient déclenché l’un des deux engins, le tuant sur le coup. Le second dispositif a été désamorcé par les démineurs.

Une exécution à distance pour étouffer la compromission

Le scénario est décrit par le FSB : éliminer l’agent avant qu’il ne soit interrogé. L’homme se trouvait, selon les informations divulguées, en contact téléphonique actif avec son superviseur ukrainien au moment de l’interpellation. C’est ce canal qui aurait permis le déclenchement à distance de l’engin. Cette pratique — neutraliser un agent compromis pour protéger les réseaux et les méthodes opérationnelles — est documentée dans l’histoire des services de renseignement, mais reste rarissime dans sa mise en œuvre directe.

Publicité

Le FSB n’a pas précisé si l’agent avait lui-même connaissance de ce dispositif. Le profil de la cible visée — un responsable d’une installation industrielle liée à la défense — s’inscrit dans une série d’actions attribuées par Moscou aux services ukrainiens sur le territoire russe depuis le début du conflit. Plusieurs cadres du secteur militaro-industriel russe ont été tués ou blessés dans des attentats similaires ces deux dernières années.

Le FSB en première ligne de la contre-espionnage intérieur

Héritier du KGB soviétique, le FSB est l’agence chargée de la sécurité intérieure et du contre-espionnage en Russie. Depuis février 2022, l’agence a multiplié les annonces de neutralisation de réseaux étrangers opérant sur le sol russe, présentant régulièrement des suspects filmés lors de leur arrestation ou de reconstitutions. Ces communications constituent aussi un outil de dissuasion : elles visent à décourager le recrutement de citoyens russes par des services adverses en montrant les risques encourus — y compris, dans ce cas, celui d’être éliminé par ses propres commanditaires. Kiev n’a pas commenté les affirmations du FSB au moment où nous rédigeons notre article.