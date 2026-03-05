Russie : Poutine autorise une hausse des effectifs militaires

Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret augmentant la taille autorisée des forces armées russes, entré en vigueur le 4 mars 2026. Le texte porte le nombre total de personnels à 2 391 770, contre 2 389 130 auparavant, dont environ 1 502 640 militaires en service actif. L’augmentation nette est de 2 640 postes. Elle concerne à la fois le personnel militaire et les effectifs civils intégrés aux forces armées, qui assurent des fonctions de soutien logistique et administratif.

Un recrutement en hausse continue depuis 2022

Ce décret prolonge une dynamique engagée depuis le lancement de l’offensive russe de l’Ukraine, le 24 février 2022. Depuis plus de quatre ans, les forces armées russes sont mobilisées sur un front qui s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres. Les besoins en personnel ont conduit Moscou à revoir à plusieurs reprises à la hausse les plafonds officiels d’effectifs.

Le ministère russe de la Défense a enregistré une progression des engagements volontaires, notamment chez les jeunes recrues. Ce phénomène a accompagné chacune des hausses de plafond successives, réduisant partiellement le recours à des mobilisations contraintes.

Un décret qui fixe un cadre, pas une capacité réelle

Les chiffres inscrits dans ce type de décret présidentiel définissent un plafond légal d’organisation, et non la capacité opérationnelle effective des forces. L’écart entre les effectifs autorisés et les soldats déployables reste difficile à évaluer indépendamment. Le personnel civil représente une part structurelle des forces armées russes.

Ces postes recouvrent des fonctions techniques, médicales et de gestion qui ne correspondent pas à des combattants en première ligne, mais sont comptabilisés dans le total officiel. Le décret est entré en vigueur le 4 mars 2026, sans qu’un calendrier de montée en charge ni un budget associé n’aient été rendus publics par les autorités russes à ce stade.