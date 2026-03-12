Sénégal : 471 millions de dollars versés pour éviter un défaut de paiement

Le Sénégal a procédé au règlement de 471 millions de dollars au titre du service de sa dette extérieure, permettant au pays d’honorer ses engagements financiers internationaux. Cette opération a été réalisée avant l’échéance prévue du 13 mars, évitant ainsi tout incident de paiement susceptible d’affecter la crédibilité financière de l’État.

L’information a été révélée par l’agence économique Bloomberg, qui indique que les autorités sénégalaises ont effectué ce paiement dans les délais afin de respecter leurs obligations envers leurs créanciers internationaux. Ce règlement concerne notamment des échéances liées aux eurobonds émis sur les marchés financiers internationaux.

Un paiement stratégique pour préserver la crédibilité financière

Le respect de cette échéance intervient dans un contexte de vigilance accrue autour de la situation de la dette publique du Sénégal. Un incident de paiement aurait pu avoir des répercussions immédiates sur la perception du pays par les investisseurs et les institutions financières internationales.

En honorant cette obligation avant la date limite, les autorités sénégalaises cherchent à maintenir la confiance des marchés et à préserver l’accès du pays aux financements internationaux. Les eurobonds constituent une source importante de financement pour plusieurs États africains, mais ils exposent également les finances publiques aux fluctuations des marchés et aux échéances en devises.

Selon les données du ministère sénégalais des Finances, la dette publique du pays dépasse désormais les 70 % du produit intérieur brut, un niveau qui fait l’objet d’une attention particulière de la part des partenaires financiers et des agences de notation.

Une stratégie de gestion active de la dette

Lors d’une séance à l’Assemblée nationale en fin février, le ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba avait expliqué que le gouvernement privilégiait une approche basée sur la gestion active de la dette. Cette stratégie vise à ajuster le profil des remboursements et les instruments financiers sans recourir à une restructuration formelle.

Selon les explications présentées devant les députés, cette méthode peut inclure des opérations de refinancement, des échanges d’instruments de dette ou encore un réaménagement du calendrier des échéances. L’objectif est de limiter la pression sur la trésorerie de l’État tout en conservant la confiance des créanciers et des marchés financiers.

Cette orientation s’inscrit dans une volonté affichée par les autorités sénégalaises d’éviter une restructuration de la dette, une procédure qui peut entraîner une dégradation de la notation financière d’un pays et compliquer l’accès aux marchés internationaux.

Une initiative législative en préparation

La question de la dette a également été évoquée à l’Assemblée nationale hier lors de la dernière séance plénière. À l’issue des débats, le président de l’institution parlementaire a annoncé le vote prochain d’une loi destinée à encadrer juridiquement une éventuelle restructuration de la dette publique.

Le paiement des 471 millions de dollars effectué par le Sénégal permet pour l’instant d’écarter le risque immédiat d’un incident de paiement. Les autorités financières devraient désormais poursuivre la mise en œuvre de leur stratégie de gestion de la dette, tandis que le Parlement se prépare à examiner le texte annoncé pour encadrer la question autour de la restructuration.