Sénégal : Bataille en ligne autour de la candidature de Macky Sall à l'ONU

La candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies s’accompagne désormais d’initiatives numériques opposées. Deux sites internet distincts ont été mis en ligne début mars pour soutenir ou contester cette ambition internationale.

Une plateforme pour promouvoir la candidature

Le site macky4un.org présente la candidature de Macky Sall à la succession d’António Guterres à la tête de l’Organisation des Nations Unies. La plateforme met en avant son parcours politique, ses actions à la présidence du Sénégal entre 2012 et 2024 ainsi que ses positions sur plusieurs enjeux internationaux.

Ce site intervient quelques jours après le dépôt officiel de sa candidature. L’ancien président sénégalais a été proposé comme candidat africain au poste de Secrétaire général de l’ONU. Le dossier a été transmis le 2 mars 2026 par le président burundais Évariste Ndayishimiye, qui assure la présidence en exercice de l’Union africaine.

Publicité

Le mandat de l’actuel secrétaire général António Guterres doit s’achever le 31 décembre 2026, date à laquelle les Nations Unies devront désigner son successeur à l’issue du processus de sélection mené par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité.

Une initiative en ligne pour contester la candidature

Le 8 mars, une autre plateforme a été publiée sous l’adresse nonamacky.org. Selon les initiateurs du site, il s’agit d’une initiative citoyenne visant à s’opposer à la candidature de l’ancien président sénégalais au poste de Secrétaire général de l’ONU.

La page présente plusieurs arguments critiques à l’égard de son bilan politique au Sénégal et appelle à une mobilisation internationale contre cette candidature. Le site propose également une version en anglais afin de s’adresser à un public au-delà du Sénégal.

Cette initiative numérique apparaît au moment où la candidature de Macky Sall fait l’objet de discussions dans l’espace public sénégalais et sur les réseaux sociaux.

Un processus de désignation encadré par l’ONU

La nomination du Secrétaire général des Nations Unies suit une procédure précise définie par la Charte de l’ONU. Le Conseil de sécurité recommande un candidat, qui doit ensuite être nommé par l’Assemblée générale.

Traditionnellement, le choix du secrétaire général tient compte d’un principe de rotation géographique informelle entre les grandes régions du monde. Plusieurs responsables africains ont déjà occupé cette fonction, notamment l’Égyptien Boutros Boutros-Ghali entre 1992 et 1996 et le Ghanéen Kofi Annan entre 1997 et 2006.

Le mandat d’António Guterres, en fonction depuis le 1er janvier 2017, arrive à son terme fin 2026. Les consultations diplomatiques entre États membres devraient s’intensifier dans les mois à venir avant l’ouverture officielle du processus de sélection au sein du Conseil de sécurité.