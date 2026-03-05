Sénégal : Commande publique et subvention, l’État soutient le riz local

Le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Docteur Serigne Guèye Diop, a annoncé le 5 mars 2026 à Dakar la mise en place d’une subvention de 50 francs CFA par kilogramme pour le riz produit au Sénégal. La mesure, adressée officiellement aux importateurs de riz opérant dans la capitale, vise à accélérer l’écoulement des stocks disponibles et à renforcer la présence du riz local dans les circuits commerciaux. La décision figure dans une correspondance officielle signée par le ministre et transmise aux opérateurs du secteur. Le document précise que l’aide financière sera accordée lors de l’achat de riz produit localement.

Une subvention pour faciliter la commercialisation

Dans sa correspondance, le ministre de l’Industrie et du Commerce explique que cette mesure s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté alimentaire et à encourager la production agricole nationale. L’État souhaite ainsi faciliter l’intégration du riz sénégalais dans les réseaux de distribution dominés depuis longtemps par le riz importé.

La subvention annoncée porte sur un montant de 50 francs CFA par kilogramme de riz local acheté. Les importateurs et commerçants concernés sont invités à procéder à l’enlèvement des stocks disponibles et à se rapprocher de la Direction du Commerce intérieur, structure relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, chargée de superviser la mise en œuvre de la mesure.

Commandes privilégiées du riz produit au Sénégal

Cette initiative intervient après une décision prise quelques jours plus tôt au niveau de la primature. Fin février 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a adressé une circulaire aux ministères et aux structures publiques leur demandant de privilégier l’achat de riz produit au Sénégal dans leurs approvisionnements.

Selon cette instruction administrative, plusieurs institutions publiques comme les hôpitaux, les forces armées, les établissements pénitentiaires et d’autres services de l’État doivent se tourner en priorité vers le riz local pour leurs besoins alimentaires.

Une mesure liée à l’écoulement des stocks de production nationale

Les autorités cherchent ainsi à améliorer la commercialisation du riz sénégalais, produit principalement dans la vallée du fleuve Sénégal et dans certaines zones irriguées du pays. Les acteurs de la filière évoquent régulièrement des difficultés d’écoulement de la production, notamment lorsque les importations occupent une part importante du marché.

La combinaison de la subvention accordée aux acheteurs et de la priorité donnée au riz local dans les achats publics vise à créer une demande plus importante pour la production nationale.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce indique que les opérateurs doivent désormais se rapprocher de la Direction du Commerce intérieur pour les modalités d’application de la subvention et l’enlèvement des stocks disponibles.