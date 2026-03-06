Sénégal : Dakar maintient l’équilibre entre Téhéran et Riyad

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, s’est rendu vendredi à l’ambassade de la République islamique d’Iran à Dakar pour signer le livre de condoléances ouvert après les récents événements ayant touché ce pays. Le chef de la diplomatie sénégalaise y a exprimé la solidarité du Sénégal avec le peuple iranien lors d’une cérémonie organisée dans les locaux de la représentation diplomatique.

Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), Cheikh Niang a été accueilli par l’ambassadeur d’Iran au Sénégal, Hassan Asgari. La signature du registre de condoléances s’est déroulée en présence de responsables de la mission diplomatique iranienne et s’inscrit dans une série de démarches protocolaires organisées à Dakar depuis l’annonce de ces événements.

Une démarche diplomatique au nom de l’État sénégalais

La présence du ministre sénégalais à l’ambassade d’Iran constitue un geste diplomatique officiel. Dans les usages internationaux, la signature d’un livre de condoléances par un représentant gouvernemental traduit un message de solidarité adressé à un État touché par une crise ou un drame.

Publicité

La démarche de Cheikh Niang intervient alors que les tensions au Moyen-Orient connaissent une nouvelle phase d’escalade militaire. Plusieurs pays ont engagé des initiatives diplomatiques ou symboliques pour exprimer leur position face à cette situation.

Au Sénégal, la politique extérieure reste traditionnellement fondée sur le dialogue avec l’ensemble des acteurs internationaux. Le pays entretient des relations diplomatiques avec l’Iran, tout en maintenant des partenariats stratégiques avec plusieurs États du Golfe, dont l’Arabie saoudite.

Des échanges parallèles avec l’Arabie saoudite

Au même moment, les autorités sénégalaises poursuivent leurs échanges avec d’autres acteurs de la région. Le président sénégalais s’est entretenu par téléphone avec le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, selon un communiqué publié le 5 mars 2026 par le ministère saoudien des Affaires étrangères.

Les deux dirigeants ont évoqué l’évolution de la situation régionale marquée par une intensification des tensions militaires. Les discussions ont porté sur les développements en cours au Moyen-Orient et leurs implications pour la stabilité de la région.

Le Sénégal fait partie des États africains qui privilégient une diplomatie de dialogue avec les différentes puissances impliquées dans les crises internationales. Cette approche vise à maintenir des relations équilibrées avec plusieurs partenaires, tout en soutenant les initiatives de paix portées par les organisations internationales.