Sénégal : Le président Faye à sa coalition, "je ne la trahirai jamais"

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a pris la parole lors de l’assemblée générale de la coalition Diomaye Président organisée à Dakar, au cours de laquelle il a réaffirmé son appartenance au parti Pastef tout en appelant à l’unité et à la sérénité dans le débat politique. La rencontre a réuni des responsables politiques, des membres du gouvernement et des représentants des organisations composant la coalition.

Hommage à Aminata Touré et aux responsables de la coalition

Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage à Aminata Touré, superviseure de la coalition Diomaye Président. Il a rappelé avoir fait ce choix alors qu’il se trouvait en détention avant l’élection présidentielle de 2024.

Le président de la République a évoqué le parcours politique de l’ancienne Première ministre, estimant qu’elle avait marqué la vie politique sénégalaise depuis le début des années 1990. Il a également mentionné le ministre de l’Environnement Abdourahmane Diouf, indiquant l’avoir contacté pendant sa période d’incarcération pour solliciter son soutien politique après l’irrecevabilité de sa candidature à la présidentielle.

La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l’Industrie Serigne Guèye Diop, ainsi que des maires, de représentants des partis et mouvements composant la coalition.

Un rappel de son appartenance au parti Pastef

Au cours de son intervention, le chef de l’État a tenu à préciser sa position politique en rappelant qu’il demeure membre du parti Pastef. Bassirou Diomaye Faye a également évoqué les circonstances ayant conduit à la création de la coalition Diomaye Président. Au moment de l’élection présidentielle de mars 2024, le parti Pastef avait été dissous par décret en juillet 2023 sous la présidence de Macky Sall. Cette décision a été annulée le 27 mars 2024.

Dans ce contexte politique, la coalition avait servi de cadre de mobilisation pour soutenir la candidature de Bassirou Diomaye Faye lors de la présidentielle.

Appel à l’unité et à la redynamisation de la coalition

Le président de la République a insisté sur la nécessité de renforcer la présence de la coalition sur l’ensemble du territoire. Il a appelé les responsables et militants à poursuivre l’organisation de la plateforme dans toutes les régions, les quartiers et les villages.

Bassirou Diomaye Faye a également évoqué son choix de rester discret dans certains débats publics afin de préserver un climat de sérénité. Il a souligné l’importance de concentrer l’action politique sur les priorités nationales tout en promouvant la paix et le respect dans le débat public.

Dans la dernière partie de son intervention, il a exprimé son attachement à la coalition qui l’a soutenu lors de l’élection présidentielle. « Cette coalition, je ne la trahirai jamais », a-t-il déclaré devant les membres réunis.

Lors de cette assemblée générale, Aminata Touré a indiqué que la coalition poursuivait son processus de structuration et enregistrait l’adhésion d’un nombre important d’élus locaux. Elle a évoqué l’arrivée d’environ 300 maires au sein de la plateforme, alors que les responsables de la coalition entendent poursuivre son implantation dans les collectivités territoriales du pays.