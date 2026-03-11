Sénégal : pourquoi l'administration Trump s'intéresse soudain aux finances du pays

L’administration Trump prévoit d’envoyer prochainement un émissaire à Dakar pour s’enquérir de la situation financière du Sénégal, selon SeneNews. La démarche interviendrait alors que le pays fait face à une pression budgétaire sans précédent.

Une dette à 132 % du PIB qui alarme les partenaires

La Cour des comptes sénégalaise a révélé en février 2025 d’importantes irrégularités dans les comptes publics hérités de l’administration précédente. Selon le Fonds monétaire international, la dette totale du secteur public atteignait 132 % du PIB à fin 2024, incluant environ 4 % d’arriérés intérieurs toujours en cours d’audit. Cette découverte avait conduit à la suspension en 2024 d’un programme de financement du FMI d’environ 1,8 milliard de dollars. L’agence de notation Standard & Poor’s a depuis abaissé la note souveraine du Sénégal à CCC+.

Une échéance critique dès mars 2026

Le mois de mars 2026 concentre des remboursements massifs. Dakar doit rembourser environ 485 millions de dollars ce mois-ci, dont 395 millions sur une obligation libellée en euros, selon Jeune Afrique. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a chiffré les besoins annuels de refinancement du pays à quelque 6 000 milliards de francs CFA. Pour sécuriser ses paiements prioritaires, le Trésor sénégalais a opté pour une hiérarchisation des règlements, gelant temporairement certaines dettes bilatérales — une décision qui a déjà créé des frictions avec l’Agence française de développement.

Washington et Dakar : un intérêt stratégique à double sens

L’éventuel envoi d’un émissaire américain s’inscrirait dans une logique d’investissement plus qu’humanitaire. L’US International Development Finance Corporation (DFC), reconduite et renforcée depuis fin 2025 sous l’administration Trump, soutient déjà 16 projets au Sénégal dans les secteurs de l’énergie, de la finance et de la santé, selon le département d’État américain. La nature exacte de la mission et l’identité de l’émissaire n’ont pas été confirmées par Washington.

Les discussions entre Dakar et le FMI sur un nouveau programme d’appui se poursuivent. Selon le chef de mission du Fonds, Edward Gemayel, les deux parties travaillent à finaliser les politiques restantes — sans qu’une date de conclusion ait été officiellement annoncée.